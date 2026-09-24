300 000 евро на ламарина: Ferrari катастрофира тежко в София

Тъмносин Ferrari, оценен на около 300 000 евро, е претърпял тежка катастрофа тази вечер на столичния булевард "Царица Йоанна" в района на кв. "Света Троица". По първоначална информация водачът не е получил наранявания.

Спортният автомобил е излязъл от пътното платно и се е ударил в металните предпазни съоръжения край булеварда. На място са пристигнали служители на Пътна полиция, а инцидентът е привлякъл вниманието на десетки минувачи.

Към момента няма официална информация за причината за катастрофата или скоростта, с която се е движил автомобилът.

По наличните кадри се виждат сериозните поражения по Ferrari-то. Предната част е силно деформирана, липсват части от облицовката, а едното предно колело е застанало под неестествен ъгъл спрямо купето. Челното стъкло също е сериозно увредено, докато около автомобила са разпръснати отломки. Едната врата на спортната кола е останала повдигната нагоре.

Особено сериозни са деформациите в предната и страничната част на купето. Въпреки тежкия удар, основната структура на кабината изглежда запазена, което вероятно е допринесло за липсата на тежки травми за водача.

Все още не може да се установи дали автомобилът ще бъде обявен за тотална щета и каква би била евентуалната стойност на ремонта.

На този етап няма потвърдени данни за участие на друг автомобил, употреба на алкохол или наркотици, техническа неизправност или конкретно нарушение от страна на водача. Не е установена и скоростта, с която Ferrari-то се е движило непосредствено преди удара.

Причините за инцидента предстои да бъдат изяснени от компетентните органи. При проверката трябва да бъдат установени траекторията на автомобила, следите по пътната настилка и обстоятелствата, при които водачът е загубил контрол. Самите поражения по автомобила не са достатъчни, за да бъде направен надежден извод за скоростта преди катастрофата.