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Свидетели на катастрофата с три жертви край Казанлък: Шофьорът не е направил опит да избегне сблъсъка

Свидетели на катастрофата с три жертви край Казанлък: Шофьорът не е направил опит да избегне сблъсъка
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По първоначални данни 31-годишният водач е навлязъл в насрещното платно след изпреварване и се е ударил челно в автомобил, управляван от жена, в който е пътувала и нейната майка

"Тежката катастрофа на пътя Казанлък – Стара Загора, при която загинаха две жени – майка и дъщеря от Гурково, е в процес на разследване".

Това заяви комисар Павел Вълев от ОДМВР – Стара Загора, който изказа съболезнования на близките на жертвите. По думите му сигналът за инцидента е получен на телефон 112 около 11 часа вчера.

По първоначални данни 31-годишният водач е навлязъл в насрещното платно след изпреварване и се е ударил челно в автомобил, управляван от жена, в който е пътувала и нейната майка. На въпрос дали са необходими допълнителни мерки за безопасност, включително поставяне на ограничителни колчета, комисар Вълев заяви, че не смята, че това е необходимо за конкретния участък.

„Този пътен участък е с камери за средна скорост. Преди няколко години беше един от най-натоварените и с доста пътни инциденти. След поставянето на камерите за средна скорост и активното полицейско присъствие тези произшествия намаляха“.

По думите му на места са поставени и мрежи и други съоръжения за ограничаване на достъпа на животни до пътното платно. Съдействие е оказала и община Мъглиж, като са били предупредени земеделските производители и животновъдите в района да не допускат животните си до пътя. Комисар Вълев подчерта, че по случая с фаталната катастрофа тече разследване и все още не може да даде подробности за всички обстоятелства.

„В момента се води разследване. Всичко е под наблюдението на Окръжна прокуратура“.

Бащата на водача е бил разпитан още вчера от служители на Районното управление в Казанлък, след като е посетил Спешния център. По отношение на състоянието на шофьора комисар Вълев заяви, че към момента не може да потвърди информация за криминални прояви, зависимост от наркотици или психични отклонения.

„Има данни, че е имал някакви здравословни проблеми. В процеса на разследването ще бъдат изпратени допълнителни писма до психиатричните заведения на територията на област Стара Загора, за да се установи дали този човек се е лекувал".

По думите му свидетелите на инцидента са заявили, че водачът не е предприел видима реакция за избягване на сблъсъка или намаляване на скоростта. Не е установен и спирачен път.

Комисар Вълев отбеляза, че пътят Казанлък – Стара Загора в миналото е бил сред най-опасните пътни участъци в страната, но според актуалната статистика ситуацията се е променила.

„Този път вече е изваден от тази карта. Мога смело да твърдя, че пътнотранспортните произшествия са намалели до минимум в този участък и са много леки, не са с фатален край, както вчера“.

По думите му от началото на годината до момента в участъка са регистрирани 11 леки пътнотранспортни произшествия. Контролът се осъществява както чрез камерите за средна скорост на АПИ, така и чрез мобилни камери и полицейски екипи на място.

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