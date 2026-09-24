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ЦИК обяви регистрация за недействителна заради „съветско“ гражданство

ЦИК обяви регистрация за недействителна заради „съветско“ гражданство
БТА

Проверката е установила, че кандидатът не е притежавал българско гражданство по рождение

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви за недействителна регистрацията на Сергей Инджов като кандидат за вицепрезидент в двойка с кандидата за президент Александър Томов за изборите на 25 октомври. Решението е взето след проверка, при която е установено, че гражданството на Инджов по рождение е било „съветско“.

Томов и Инджов бяха регистрирани от партия „Българска социалдемокрация - Евролевица“ с решение на ЦИК от 22 септември. При регистрацията комисията отбеляза, че процедурата се извършва, докато проверката на кандидатската листа все още не е приключила. На 24 септември в ЦИК е постъпила информация от ГД ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От справката става ясно, че придобитото от Инджов гражданство по рождение е „съветско“.

От ЦИК посочват, че в акта за раждане на Инджов, съставен на 4 октомври 1962 г. в Карлово, е отбелязано, че въз основа на молба на родителите му от следващия ден детето приема съветско гражданство.

Комисията приема, че по този начин не е изпълнено изискването кандидатите за президент и вицепрезидент да притежават българско гражданство по рождение.

Поради това регистрацията на Инджов е обявена за недействителна. Решението трябва незабавно да бъде изпратено на „Българска социалдемокрация - Евролевица“, а то може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

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