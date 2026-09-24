Зеленски отхвърли предложението на Путин за среща в Москва

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли предложението на руския си колега Владимир Путин за среща в Москва, като заяви, че би посетил руската столица само "с ракета", предаде ДПА.

В кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк репортер на руска държавна телевизия неколкократно попита Зеленски кога ще посети Москва. Украинският президент отговори: "С ракета!", като използва руска ругатня, която според контекста може да бъде преведена като "по дяволите".

Кратката размяна на реплики беше широко разпространена от украински и руски медии, като руските издания цензурираха използваната ругатня.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която е част от руската делегация в Ню Йорк, реагира подигравателно на думите на Зеленски. Тя намекна, че украинският президент се опасява, че евентуално посещение в Москва може да завърши фатално за него.

Зеленски се срещна вчера с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. Двамата са обсъдили усилията за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, започнала през февруари 2022 г., но след разговора не бяха обявени конкретни резултати.

Украинският президент многократно е заявявал, че иска лична среща с Путин, на която да бъдат обсъдени възможностите за прекратяване на войната. Москва обаче настоява такава среща да се проведе в руската столица.

Зеленски отхвърля този вариант както по съображения за сигурност, така и заради опасенията, че посещение в Москва би създало впечатление за приемане на условията на Кремъл.