Новини
Търси
Подкаст
Свят

Зеленски отхвърли предложението на Путин за среща в Москва

Зеленски отхвърли предложението на Путин за среща в Москва
Снимка: AP/БТА

Украинският президент заяви, че би посетил руската столица само при различни обстоятелства, след като Путин настоя срещата между двамата да се проведе там

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли предложението на руския си колега Владимир Путин за среща в Москва, като заяви, че би посетил руската столица само "с ракета", предаде ДПА.

В кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк репортер на руска държавна телевизия неколкократно попита Зеленски кога ще посети Москва. Украинският президент отговори: "С ракета!", като използва руска ругатня, която според контекста може да бъде преведена като "по дяволите".

Кратката размяна на реплики беше широко разпространена от украински и руски медии, като руските издания цензурираха използваната ругатня.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която е част от руската делегация в Ню Йорк, реагира подигравателно на думите на Зеленски. Тя намекна, че украинският президент се опасява, че евентуално посещение в Москва може да завърши фатално за него.

Зеленски се срещна вчера с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. Двамата са обсъдили усилията за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, започнала през февруари 2022 г., но след разговора не бяха обявени конкретни резултати.

Украинският президент многократно е заявявал, че иска лична среща с Путин, на която да бъдат обсъдени възможностите за прекратяване на войната. Москва обаче настоява такава среща да се проведе в руската столица.

Зеленски отхвърля този вариант както по съображения за сигурност, така и заради опасенията, че посещение в Москва би създало впечатление за приемане на условията на Кремъл.

Още по темата

Зеленски: Украйна е постигнала споразумение за нов пакет ракети за "Пейтриът"

Зеленски: Украйна е постигнала споразумение за нов пакет ракети за "Пейтриът"

Зеленски: Русия трябва да бъде лишена от приходите за войната

Зеленски: Русия трябва да бъде лишена от приходите за войната

Зеленски след среща с Кристалина Георгиева: МВФ ще помогне на Украйна с част от средствата за 2027 г.

Зеленски след среща с Кристалина Георгиева: МВФ ще помогне на Украйна с част от средствата за 2027 г.

Лавров: Русия няма да спре операциите си в Украйна

Лавров: Русия няма да спре операциите си в Украйна

Лондон: Светът знае, че Русия търпи провал във войната в Украйна

Лондон: Светът знае, че Русия търпи провал във войната в Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Рюте: НАТО е готова за руските кибератаки и хибридни заплахи

Рюте: НАТО е готова за руските кибератаки и хибридни заплахи

ОАЕ спряха полетите на ирански авиокомпании заради новите санкции на САЩ

ОАЕ спряха полетите на ирански авиокомпании заради новите санкции на САЩ

Саудитска Арабия свали шест ракети, изстреляни от хутите от Йемен

Саудитска Арабия свали шест ракети, изстреляни от хутите от Йемен

Тръмп: Изкуственият интелект ще е важна тема на срещата със Си

Тръмп: Изкуственият интелект ще е важна тема на срещата със Си

Зеленски: Украйна е постигнала споразумение за нов пакет ракети за "Пейтриът"

Зеленски: Украйна е постигнала споразумение за нов пакет ракети за "Пейтриът"

Водещи

Йотова предложи преки контакти между ски курортите на България и Андора

Йотова предложи преки контакти между ски курортите на България и Андора

  • Преди 3 минути
МВнР предупреждава за извънредно положение в Калифорния заради очаквани тежки метеорологични условия

МВнР предупреждава за извънредно положение в Калифорния заради очаквани тежки метеорологични условия

  • Преди 10 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който трябва да спрем невидимото изтичане на ресурс

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който трябва да спрем невидимото изтичане на ресурс

  • Преди 12 минути
Рюте: НАТО е готова за руските кибератаки и хибридни заплахи

Рюте: НАТО е готова за руските кибератаки и хибридни заплахи

  • Преди 22 минути
ЦИК обяви регистрация за недействителна заради „съветско“ гражданство

ЦИК обяви регистрация за недействителна заради „съветско“ гражданство

  • Преди 26 минути
Николай Денков: Има борба на лобита, олигархичният модел не е преборен

Николай Денков: Има борба на лобита, олигархичният модел не е преборен

  • Преди 38 минути
Най-важното от спорта на 24.09.2026 година

Най-важното от спорта на 24.09.2026 година

  • Преди 42 минути
Бащата на посланик Иван Йорданов отрече връзка с полетите на Пеевски и „дружеството касичка“

Бащата на посланик Иван Йорданов отрече връзка с полетите на Пеевски и „дружеството касичка“

  • Преди 44 минути
Зеленски отхвърли предложението на Путин за среща в Москва

Зеленски отхвърли предложението на Путин за среща в Москва

  • Преди 52 минути
Две огнища на шарка по овцете и козите са установени в Кърджалийско и Софийско

Две огнища на шарка по овцете и козите са установени в Кърджалийско и Софийско

  • Преди 1 час
Богдан Милчев за "Таралеж": 14 души „изчезнаха“ само за месец - манипулират статистиката за жертвите по пътищата

Богдан Милчев за "Таралеж": 14 души „изчезнаха“ само за месец - манипулират статистиката за жертвите по пътищата

300 000 евро на ламарина: Ferrari катастрофира тежко в София

300 000 евро на ламарина: Ferrari катастрофира тежко в София

Столичната община обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на три училища

Столичната община обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на три училища

Ивайло Чочев е Футболист на футболистите за сезон 2025/26

Ивайло Чочев е Футболист на футболистите за сезон 2025/26

  • Преди 1 час
Абровски: „Иранската помощ“ ще стигне до много повече от няколко едри земеделски производители

Абровски: „Иранската помощ“ ще стигне до много повече от няколко едри земеделски производители

  • Преди 2 часа