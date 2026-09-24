Новини
Търси
Подкаст
Общество

МВнР предупреждава за извънредно положение в Калифорния заради очаквани тежки метеорологични условия

МВнР предупреждава за извънредно положение в Калифорния заради очаквани тежки метеорологични условия
Снимка: БТА

Българските граждани в щата са призовани да следят предупрежденията на местните власти и да се регистрират в системите за аварийно известяване

МВнР уведомява, че в целия щат Калифорния е обявено извънредно положение поради климатично явление "Ел Ниньо" и очакваните потенциално тежки метеорологични условия през есенно-зимния сезон 2026-2027 г. Възможни са затваряния на пътища, прекъсвания на електрозахранването и комуникациите, щети по транспортната инфраструктура, жилища, предприятия и други обекти. Обявяването на извънредното положение има преди всичко превантивен характер и не е свързано с протичащо бедствие, съобщиха от Министерство на външните работи (МВнР).

"Препоръчваме на българските граждани, планиращи пътуване или пребиваващи в щата Калифорния, да следят предупрежденията на National Weather Service и местните власти, своевременно да се регистрират в местните системи за аварийно известяване и да разполагат с предварително подготвен комплект с най-необходимите средства", посочват от МВнР.

При нужда от съдействие от консулски характер българските граждани могат да се обръщат към Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис на следните телефонни номера: +1 310 478 6700 и дежурен телефон в извънработно време: +1 310 437 3606. Сигнали може да се подават и на следния имейл адрес: consulate.losangeles@mfa.bg.

За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и към денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfa.bg.

От външно министерство препоръчват на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/usa и/или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано" (достъпно на: app.mfa.bg).

Още по темата

Посланикът ни в ОАЕ на среща в МВнР след призива на Радев за отзоваването му

Посланикът ни в ОАЕ на среща в МВнР след призива на Радев за отзоваването му

МВнР предупреждава българите в Япония за опасни проливни дъждове и наводнения

МВнР предупреждава българите в Япония за опасни проливни дъждове и наводнения

МВнР предупреждава българите на Хаваите за опасност от наводнения и свлачища

МВнР предупреждава българите на Хаваите за опасност от наводнения и свлачища

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Две огнища на шарка по овцете и козите са установени в Кърджалийско и Софийско

Две огнища на шарка по овцете и козите са установени в Кърджалийско и Софийско

300 000 евро на ламарина: Ferrari катастрофира тежко в София

300 000 евро на ламарина: Ferrari катастрофира тежко в София

Столичната община обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на три училища

Столичната община обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на три училища

Абровски: „Иранската помощ“ ще стигне до много повече от няколко едри земеделски производители

Абровски: „Иранската помощ“ ще стигне до много повече от няколко едри земеделски производители

Земетресение е регистрирано край Симитли

Земетресение е регистрирано край Симитли

Водещи

Йотова предложи преки контакти между ски курортите на България и Андора

Йотова предложи преки контакти между ски курортите на България и Андора

  • Преди 3 минути
МВнР предупреждава за извънредно положение в Калифорния заради очаквани тежки метеорологични условия

МВнР предупреждава за извънредно положение в Калифорния заради очаквани тежки метеорологични условия

  • Преди 10 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който трябва да спрем невидимото изтичане на ресурс

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който трябва да спрем невидимото изтичане на ресурс

  • Преди 13 минути
Рюте: НАТО е готова за руските кибератаки и хибридни заплахи

Рюте: НАТО е готова за руските кибератаки и хибридни заплахи

  • Преди 22 минути
ЦИК обяви регистрация за недействителна заради „съветско“ гражданство

ЦИК обяви регистрация за недействителна заради „съветско“ гражданство

  • Преди 26 минути
Николай Денков: Има борба на лобита, олигархичният модел не е преборен

Николай Денков: Има борба на лобита, олигархичният модел не е преборен

  • Преди 39 минути
Най-важното от спорта на 24.09.2026 година

Най-важното от спорта на 24.09.2026 година

  • Преди 43 минути
Бащата на посланик Иван Йорданов отрече връзка с полетите на Пеевски и „дружеството касичка“

Бащата на посланик Иван Йорданов отрече връзка с полетите на Пеевски и „дружеството касичка“

  • Преди 44 минути
Зеленски отхвърли предложението на Путин за среща в Москва

Зеленски отхвърли предложението на Путин за среща в Москва

  • Преди 52 минути
Две огнища на шарка по овцете и козите са установени в Кърджалийско и Софийско

Две огнища на шарка по овцете и козите са установени в Кърджалийско и Софийско

  • Преди 1 час
Богдан Милчев за "Таралеж": 14 души „изчезнаха“ само за месец - манипулират статистиката за жертвите по пътищата

Богдан Милчев за "Таралеж": 14 души „изчезнаха“ само за месец - манипулират статистиката за жертвите по пътищата

300 000 евро на ламарина: Ferrari катастрофира тежко в София

300 000 евро на ламарина: Ferrari катастрофира тежко в София

Столичната община обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на три училища

Столичната община обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на три училища

Ивайло Чочев е Футболист на футболистите за сезон 2025/26

Ивайло Чочев е Футболист на футболистите за сезон 2025/26

  • Преди 1 час
Абровски: „Иранската помощ“ ще стигне до много повече от няколко едри земеделски производители

Абровски: „Иранската помощ“ ще стигне до много повече от няколко едри земеделски производители

  • Преди 2 часа