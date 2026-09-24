МВнР предупреждава за извънредно положение в Калифорния заради очаквани тежки метеорологични условия

МВнР уведомява, че в целия щат Калифорния е обявено извънредно положение поради климатично явление "Ел Ниньо" и очакваните потенциално тежки метеорологични условия през есенно-зимния сезон 2026-2027 г. Възможни са затваряния на пътища, прекъсвания на електрозахранването и комуникациите, щети по транспортната инфраструктура, жилища, предприятия и други обекти. Обявяването на извънредното положение има преди всичко превантивен характер и не е свързано с протичащо бедствие, съобщиха от Министерство на външните работи (МВнР).

"Препоръчваме на българските граждани, планиращи пътуване или пребиваващи в щата Калифорния, да следят предупрежденията на National Weather Service и местните власти, своевременно да се регистрират в местните системи за аварийно известяване и да разполагат с предварително подготвен комплект с най-необходимите средства", посочват от МВнР.

При нужда от съдействие от консулски характер българските граждани могат да се обръщат към Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис на следните телефонни номера: +1 310 478 6700 и дежурен телефон в извънработно време: +1 310 437 3606. Сигнали може да се подават и на следния имейл адрес: consulate.losangeles@mfa.bg.

За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и към денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfa.bg.

От външно министерство препоръчват на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/usa и/или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано" (достъпно на: app.mfa.bg).