Най-важното от България на 24.09.2026 г.

Българският премиер Румен Радев и полският му колега Доналд Туск днес обсъдиха редица въпроси, сред които сигурността, отбраната, транспортната свързаност, охраната на външните граници на Европейския съюз и бъдещото разпределение на европейските средства. След срещата двамата очертаха възможности за разширяване на двустранното сътрудничество - от поддръжката на българските МиГ-29 и бъдещата експлоатация на F-16 до изграждането на пътни и железопътни връзки.

Парламентът прие на първо четене промени в Наказателния кодекс, които предвиждат затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на санкциите на Европейския съюз. Законопроектът получи подкрепата на 183 депутати, а 10 гласуваха "против". Сред подкрепилите имаше представители на всички парламентарни групи с изключение на "Възраждане".

Измененията въвеждат в българското законодателство европейска директива за определянето на престъпленията и наказанията при нарушаване на ограничителните мерки на ЕС. Освен лишаване от свобода и глоби, за определени деяния се предвижда и лишаване от определени права.

Парламентът ратифицира на две четения в едно заседание Петото споразумение за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата JEREMIE в страната. Това стана заедно с Петото споразумение за изменение и допълнение на Финансовото споразумение с фонда относно изпълнението на инициативата JEREMIE в Република България.

Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, е подал сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев. Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата.

Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще предприеме действия за защита срещу твърденията и действията на следователя в Националната следствена служба и бивш и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов по установения от закона ред, без да използва медиите за това. Найденов посочи, че няма да позволи спорът да отклони вниманието от избора на ВСС, при който кандидатите трябва да бъдат преценявани по професионализъм и интегритет.

"В едно от първите си публични изявления, след като поех поста на министър на правосъдието, призовах г-н Борислав Сарафов да прояви достатъчно чест и сам да се оттегли от системата, като посочих, че бих го поздравил, ако това се случи. Г-н Сарафов не заслужи такива поздравления", посочи Найденов.