Нетаняху отхвърли обвиненията в геноцид в Газа и нарече напусналите залата на ООН "морални страхливци"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията, че страната му извършва геноцид в ивицата Газа, по време на речта си пред Общото събрание на ООН. Той заяви, че Израел се защитава и ще продължи да го прави, тъй като според него страната няма друг избор.

Нетаняху постави под въпрос обвиненията срещу Израел, като посочи хуманитарната помощ, изпращана в Газа. Той попита коя държава, която извършва геноцид, би изпращала тонове хуманитарна помощ и милиони ваксини срещу полиомиелит.

Израелският премиер заяви още, че страната му води война на седем фронта, но има и "осми фронт" - кампания на дезинформация, за която според него редица държави отделят милиарди долари.

Нетаняху отправи остри критики към турския президент Реджеп Тайип Ердоган, който е сред политиците, обвиняващи Израел в геноцид. Израелският премиер обвини Ердоган, че иска да установи контрол над Сирия, а Турция определи като "суперразпространител" на дезинформация срещу Израел.

По повод позициите на Ердоган в подкрепа на палестинците Нетаняху заяви, че Йерусалим е "вечна столица" на Израел. Той нарече турския президент тиранин.

Израелският лидер отправи критики и към кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, когото обвини, че с критиките си към израелските военни действия в Газа излага евреите в града на опасност.

"Г-н Мамдани, откакто бяхте избран за кмет на този град, много евреи вече не се чувстват в безопасност в Ню Йорк. Те разговарят с мен и ми казват: "Това не е градът, който помним, той се промени толкова бързо", заяви Нетаняху, цитиран от Асошиейтед прес.

Мамдани от своя страна отдавна е остър критик на израелските военни действия в Газа и е наричал Нетаняху "военнопрестъпник", който е "архитектът на ужасяващ геноцид срещу палестинския народ".

Речта на Нетаняху беше предшествана от демонстративно напускане на десетки делегати. Израелският премиер определи дипломатите, които са напуснали залата, като "морални страхливци".

"Ако в тази зала все още има страхливци, които не са напуснали, нека го направят сега", заяви премиерът на Израел, когато взе думата.

Преди речта залата, която по-рано през деня е била сравнително празна, постепенно се е запълнила. Палестинската делегация е призовала останалите делегации да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу изказването на Нетаняху. Призивът е бил отправен в съобщение, видяно от АФП.

Още в началото на речта си Нетаняху заяви, че Израел защитава много от държавите, чиито представители са напуснали залата. Той каза още, че редица лидери са му благодарили в частни разговори за унищожаването на ядрените оръжия на Иран.

По думите на Нетаняху атаката срещу Иран е била едно от най-лесните решения, които е трябвало да вземе. Той изрази увереност, че един ден иранският народ ще бъде свободен, и нарече режима в Техеран "смъртоносен".

Нетаняху заяви, че Израел ще продължи да се защитава и ще победи, защото според него няма друг избор.

Той подчерта, че Израел няма по-голям партньор от президента на САЩ Доналд Тръмп, и му благодари.

Израелският премиер отправи критики и към Катар, като го обвини, че се опитва да влияе на младите хора и да ги насърчава да мразят Израел и САЩ.

Нетаняху разкритикува и Франция и Великобритания за критиките им към израелската политика на заселване, като припомни колониалното минало на двете държави.

"Те обвиняват Израел в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отравят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За бога, та тези страни измислиха това понятие", каза Нетаняху и припомни, че техните колонии са се простирали из цялата планета.

По отношение на израелските заселници, които извършват насилие на Западния бряг, Нетаняху ги определи като "шепа млади нарушители на закона" и обвини международните медии, че им придават несъразмерно голямо внимание.

По думите му става дума за около 150 души, които хвърлят камъни и изкореняват маслинови дръвчета.

По време на речта на Нетаняху в залата се чуха и овации. Междувременно пред централата на ООН беше организиран протест срещу присъствието на израелския премиер.