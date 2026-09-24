Най-важното от света на 24.09.2026-та г.

81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк се превърна в сцена на интензивни дипломатически разговори, в които войните в Украйна и Близкия изток, международната сигурност, търговията и бъдещето на световния ред бяха сред основните теми.

Американският президент Доналд Тръмп проведе срещи с украинския президент Володимир Зеленски и с британския премиер Анди Бърнам. В центъра на разговорите със Зеленски беше войната в Украйна и възможностите за прекратяване на бойните действия. Обсъждана е и идеята за ограничаване на ударите по енергийни обекти.

Коалиция от 80 държави призова за възстановяване на свободата на корабоплаване в Персийския залив и осъди действията на Иран и йеменското бунтовническо движение на хутите, които според страните създават пречки пред международния морски транспорт.

Общата позиция беше представена след заседание на Съвета за сигурност на ООН от външния министър на Бахрейн Абдулатиф бен Рашид аз Заяни. Към декларацията се присъединиха и други представители на държавите, сред които и върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев е постигнал договореност за получаване на нов пакет ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът". Той обаче не посочи държавата, с която е сключено споразумението. "Днес постигнахме споразумение, няма да казвам с кого, за пакет ракети за системите "Пейтриът". Това е важно решение", каза той.

Москва няма да прави "пауза" във войната си срещу Украйна, заяви руският външен министър Сергей Лавров пред Съвета за сигурност на ООН. Той обвини Европа, че иска да използва спирането на бойните действия, за да "напомпва киевския режим с оръжие".