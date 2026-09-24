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Най-важното от света на 24.09.2026-та г.

Най-важното от света на 24.09.2026-та г.
Снимка: AP/БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-важното от международните новини, които се е случиха днес

81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк се превърна в сцена на интензивни дипломатически разговори, в които войните в Украйна и Близкия изток, международната сигурност, търговията и бъдещето на световния ред бяха сред основните теми.

Американският президент Доналд Тръмп проведе срещи с украинския президент Володимир Зеленски и с британския премиер Анди Бърнам. В центъра на разговорите със Зеленски беше войната в Украйна и възможностите за прекратяване на бойните действия. Обсъждана е и идеята за ограничаване на ударите по енергийни обекти.

Коалиция от 80 държави призова за възстановяване на свободата на корабоплаване в Персийския залив и осъди действията на Иран и йеменското бунтовническо движение на хутите, които според страните създават пречки пред международния морски транспорт.

Общата позиция беше представена след заседание на Съвета за сигурност на ООН от външния министър на Бахрейн Абдулатиф бен Рашид аз Заяни. Към декларацията се присъединиха и други представители на държавите, сред които и върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев е постигнал договореност за получаване на нов пакет ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът". Той обаче не посочи държавата, с която е сключено споразумението. "Днес постигнахме споразумение, няма да казвам с кого, за пакет ракети за системите "Пейтриът". Това е важно решение", каза той.

Москва няма да прави "пауза" във войната си срещу Украйна, заяви руският външен министър Сергей Лавров пред Съвета за сигурност на ООН. Той обвини Европа, че иска да използва спирането на бойните действия, за да "напомпва киевския режим с оръжие".

Кремъл заяви, че все още няма решение за евентуална среща през декември между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп. Москва също така посочи, че на този етап е твърде рано да се обсъжда какъв би бил дневният ред на подобни разговори.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията, че страната му извършва геноцид в ивицата Газа, по време на речта си пред Общото събрание на ООН. Той заяви, че Израел се защитава и ще продължи да го прави, тъй като според него страната няма друг избор.

Нетаняху постави под въпрос обвиненията срещу Израел, като посочи хуманитарната помощ, изпращана в Газа. Той попита коя държава, която извършва геноцид, би изпращала тонове хуманитарна помощ и милиони ваксини срещу полиомиелит.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи срещата си с китайския президент Си Дзинпин като "страхотна". Тръмп направи коментара пред журналисти, преди двамата лидери да се качат на хеликоптера "Марин Уан" на територията на Белия дом за кратка обиколка. По-рано през деня Тръмп прие Си Дзинпин в Белия дом, докато първите дами на САЩ и Китай имаха отделна програма във Вашингтон.

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