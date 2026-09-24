80 държави поискаха възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив

Коалиция от 80 държави призова за възстановяване на свободата на корабоплаване в Персийския залив и осъди действията на Иран и йеменското бунтовническо движение на хутите, които според страните създават пречки пред международния морски транспорт.

Общата позиция беше представена след заседание на Съвета за сигурност на ООН от външния министър на Бахрейн Абдулатиф бен Рашид аз Заяни. Към декларацията се присъединиха и други представители на държавите, сред които и върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас.

"Призоваваме за пълно и незабавно възстановяване на правата и принципите на свободното корабоплаване", заяви Аз Заяни пред журналисти.

В декларацията държавите осъдиха действията на хусите и предупредиха, че разширяването на контрола им около протока Баб ел-Мандеб може да увеличи рисковете за международното корабоплаване.

"Категорично осъждаме решението на хутите да възобновят конфликта в Йемен, както и техните удари срещу Саудитска Арабия и безразсъдните им атаки в Червено море", подчерта външният министър на Бахрейн.

Той допълни, че напредването на хутите към стратегическия проток "само ще увеличи рисковете за международния морски транспорт".

Позицията на 80-те държави беше обявена на фона на ново изостряне на напрежението между Саудитска Арабия и хутите. По-рано днес Саудитска Арабия заяви, че е прехванала ракетна атака от Йемен, извършена от подкрепяното от Иран движение.

Конфликтът се е засилил през този месец, след като хутите поеха контрол над йеменското крайбрежие на Червено море, с което укрепиха позициите си около стратегическия проток Баб ел-Мандеб.

Протокът е ключов за международната търговия, тъй като свързва Червено море с Аденския залив и е част от морския маршрут между Европа и Азия през Суецкия канал.