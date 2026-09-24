Адриан Андреев спечели българския сблъсък с Иван Иванов в Пловдив

Адриан Андреев победи Иван Иванов в изцяло български двубой и се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите „Чалънджър 75“ в Пловдив.

25-годишният софиянец се наложи над участващия с „уайлд кард“ 17-годишен варненец със 7:6(5), 6:3. Срещата продължи два часа и седем минути.

Двамата си размениха по един пробив в началото на първия сет, след което запазиха подаванията си и се стигна до тайбрек. В него Андреев поведе с 5:0 точки.

Иванов показа характер, спаси три сетбола и намали изоставането си до 5:6. По-опитният Андреев обаче спечели следващото разиграване и поведе в резултата.

Втората част също беше равностойна до 2:2. След това Андреев вдигна нивото си и спечели три поредни гейма за 5:2. Малко по-късно той затвори мача на собствен сервис.

На четвъртфиналите българинът ще се изправи срещу испанеца Исан Алмасан Валиенте.

С победата Андреев заработи 12 точки за световната ранглиста и 2825 евро от наградния фонд.

По-късно днес другият останал български представител Илиян Радулов ще играе срещу поставения под номер 6 Феликс Гил от Великобритания.

Това е четвъртият турнир от сериите „Чалънджър“, проведен през тази година на кортовете на ТК „Локомотив“ в Пловдив.