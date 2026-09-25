Започна предизборната кампанията за президентските избори

Започна кампанията за избор на президент и вицепрезидент на България. На 25 октомври българите ще избираме измежду 27 кандидатпрезидентски двойки.

До 24 септември следобед те бяха 27. За часове от ЦИК заличиха регистрацията и на кандидат-президентската двойка Александър Томов - Сергей Инджов. Причината е, че кандидатът за вицепрезидент - Сергей Инджов, който е роден в Карлово, имал "съветско" гражданство. Той се сдобил с него по молба на родителите му дни след като се бил родил в България. Законът забранява кандидатите за държавен глава да имат гражданство, различно от българско.

Малко по-късно ЦИК отново регистрира кандидатът за президент Александър Томов в нов кандидат за вицепрезидент - Александър Цветанов Гарибов.

Номерата, под които кандидатите ще бъдат вписани в бюлетината, бяха изтеглени с публичен жребии на 23 септември.

Това са номерата на кандидатпрезидентските двойки за предстоящия вот.

1. Георги Николов Димов – кандидат за президент, и Димитър Атанасов Шивиков – кандидат за вицепрезидент;

2. Росен Пламенов Миленов – кандидат за президент, и Иван Стефанов Иванов – кандидат за вицепрезидент;

3. Иванка Великова Цветанова-Петкова – кандидат за президент, и Панайот Александров Кючуков – кандидат за вицепрезидент;

4. Андрей Атанасов Гюров – кандидат за президент, и Георги Димитров Кандев – кандидат за вицепрезидент;

5. Йордан Иванов Малджански – кандидат за президент, и Валентин Асенов Христов – кандидат за вицепрезидент;

6. Камен Захариев Тасков – кандидат за президент, и Галя Димитрова Иванова – кандидат за вицепрезидент;

7. Нако Райнов Стефанов – кандидат за президент, и Нина Петкова Ламбова – кандидат за вицепрезидент;

8. Методи Веселинов Бъчваров – кандидат за президент, и Ленин Велинов Станоев – кандидат за вицепрезидент;

9. Ивайло Петров Симеонов – кандидат за президент, и Косьо Христов Стойчев – кандидат за вицепрезидент;

10. Мария Петрова Колева – кандидат за президент, и Валери Йорданов Велковски – кандидат за вицепрезидент;

11. Костадин Тодоров Костадинов – кандидат за президент, и Петър Петров Волгин – кандидат за вицепрезидент;

12. Александър Трифонов Томов – кандидат за президент, (Сергей Петков Инджов – кандидат за вицепрезидент беше заличен), на негово място се явява с кандидат за вицепрезидент Александър Цветанов Гарибов.

13. Борис Кирилов Анзов – кандидат за президент, и Бранимир Мичев Мичев – кандидат за вицепрезидент;

14. Румяна Методиева Ченалова – кандидат за президент, и Георги Минчев Георгиев – кандидат за вицепрезидент;

15. Лъчезар Аспарухов Аврамов – кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за вицепрезидент;

16. Иво Иванов Лулчев – кандидат за президент, и Стефан Димитров Попов – кандидат за вицепрезидент;

17. Радостин Петев Василев – кандидат за президент, и Красимир Цветков Манов – кандидат за вицепрезидент;

18. Иван Маркос Христанов – кандидат за президент, и Стоянка Гинева Черкезова – кандидат за вицепрезидент;

19. Ивелин Людмилов Михайлов – кандидат за президент, и Юлиана Младенова Матеева – кандидат за вицепрезидент;

20. Величка Неделчова Георгиева – кандидат за президент, и Росен Игнатов Иванов – кандидат за вицепрезидент;

21. Волен Николов Сидеров – кандидат за президент, и Славчо Георгиев Велков – кандидат за вицепрезидент;

22. Николай Нанков Ненчев – кандидат за президент, и Цвета Кирилова Кирилова – кандидат за вицепрезидент;

23. Искра Йорданова Недева – кандидат за президент, и Стоян Руменов Георгиев – кандидат за вицепрезидент;

24. Пламен Панайотов Пасков – кандидат за президент, и Светозар Стоянов Съев – кандидат за вицепрезидент;

25. Илияна Малинова Йотова – кандидат за президент, и Кирил Александров Вълчев – кандидат за вицепрезидент;

26. Боян Боянов Станков-Расате – кандидат за президент, и Йордан Стоянов Манасиев – кандидат за вицепрезидент;

27. Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за президент, и Атанас Иванов Стефанов – кандидат за вицепрезидент;

Малко преди жребия ЦИК заличи регистрацията на Явор Бориславов Генов – кандидат за президент, и Максим Генов Велков – кандидат за вицепрезидент, издигнати от инициативен комитет.

Българите в чужбина могат да бъдат дописани в избирателния списък, затова не е задължително предварително да попълват заявление за гласуване. В деня на вота те могат да представят документ за самоличност, декларация, че отговарят на условията за гласуване и да подпишат декларация, че няма да гласуват на друго място.

Заявлението е необходимо, за да бъдат съставени секции в странство за места, където още не са определени секции и за съставяне на избирателен списък. Срокът за подаване на заявление е 29 септември 2026 г., 24:00 ч. българско време. Заявлението може да се подаде електронно през сайта на ЦИК или писмено чрез българско дипломатическо/консулско представителство.

За образуване на секция извън дипломатическо или консулско представителство по принцип са необходими най-малко 40 подадени заявления за конкретното място, при условията, определени от ЦИК.

Как ще стане гласуването в страната и в чужбина?

По решението на ЦИК за президентските избори машинно гласуване ще има в секциите с 300 или повече избиратели.

Хартиена бюлетина ще се използва в:

секции в България с под 300 избиратели ;

; секции с подвижна избирателна кутия ;

; секции в болници, домове за възрастни хора и други специализирани институции ;

; секции на плавателни съдове под български флаг ;

; секции в чужбина, за които са подадени под 300 заявления или на последните избори са гласували под 300 души.

В секциите, в които има машина, избирателят няма да избира между машина и хартиена бюлетина — по новите правила там се гласува с машината. Машината отпечатва контролна разписка, която се пуска в отделна кутия.

Ако машината се повреди, е нужно решение на РИК, за да продължи гласуването с хартиени бюлетини.

Сънародниците ни с увредено зрение ще трябва да гласуват с придружител. Придружителят не трябва да бъде член на СИК или кандидат за президент или вицепрезидент. Има ограничения колко избиратели може да съпровожда един придружител - само двама души с нарушено зрение.

Предвижда се възможност хората с трудна подвижност и болни да могат да упражнят правото си на вот с подвижни избирателни урни. При гласуване с подвижна избирателна кутия няма машинно гласуване — гласува се с хартиена бюлетина. За да гласувате с подвижна урна, е нужно да се подаде заявление по образец № 30-ПВР до 10 октомври 2026 г. Ако във Вашия район вече има назначена подвижна секционна избирателна комисия (СИК), заявление може да бъде подадено и до 19 октомври 2026 г. Заявлението може да бъде подадено лично, чрез упълномощено лице, по пощата или електронно. При електронно заявление не се изисква електронен подпис. Подадените заявления се проверяват от Общината. Ако проверката не е възможна, може да бъде поискан документ от ТЕЛК/НЕЛК.