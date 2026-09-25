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Ердоган от трибуната на ООН: Светът има нужда от нов ред, а европейската сигурност е немислима без Турция

Ердоган от трибуната на ООН: Светът има нужда от нов ред, а европейската сигурност е немислима без Турция
AP/БТА

Години наред турският лидер казва, че „Светът е по-голям от петте“

Президентът на втората сила в НАТО - Турция, тази седмица се намира в Ню Йорк за участие в 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН, наред с лидерите и други високопоставени представители на още 130 страни. За пореден път Реджеп Тайип Ердоган използва трибуната на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, за да отправи остри критики към съвременната международна архитектура и да призове за радикални реформи в Съвета за сигурност на ООН.
 
В момент, когато трансатлантическите отношения остават обтегнати, а войната в Украйна навлиза в петата си година, Анкара смята, че е основен стълб на сигурността в Европа.
 
В статия, публикувана в изданието "Блумбърг", както и в официалното си обръщение пред световните лидери от трибуната на ООН, Ердоган изтъкна необходимостта от премахване на правото на вето на петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН (Китай, Франция, Русия, САЩ и Великобритания). 
Според него настоящата система не отразява глобалните реалности и е доказала своята неефективност на фона на мащабните кризи в момента като войни, пандемии и енергийни сътресения.
 
Турският държавен глава предложи Съветът за сигурност да бъде реорганизиран без постоянни членки, като държавите се избират на ротационен принцип от Общото събрание, а правото на вето да бъде премахнато, за да се гарантира, че позицията на мнозинството не може да бъде блокирана.
 
На фона на сигналите от Вашингтон, че Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си отбрана, Ердоган за пореден път изтъкна и стратегическата роля на Анкара.
 
"Европа, която изключва Турция от своята архитектура за сигурност, няма как да бъде по-силна или по-безопасна. Турция е незаменима част от европейската архитектура за сигурност“, заяви той пред ООН.
 
Като страна с население от около 88 милиона души, с втора по големина армия в НАТО (Анкара бе и домакин на срещата на върха на НАТО през юли) и изключително развита отбранителна индустрия, Турция настоява за по-тесни връзки и стратегическа визия с Европейския съюз. Междувременно присъединителните преговори на страната от много време са в застой. 
 
Болезнената тема за войната в Украйна и стабилността в Черноморския регион също бяха във фокуса на редица срещи на турския лидер в Ню Йорк, включително и по време на разговорите му с украинския президент Володимир Зеленски.
 
Анкара изразява сериозна загриженост от атаките срещу търговски кораби в Черно море - някои от които собственост на турски компании и довели до жертви сред турски граждани. Ердоган ги определи като „непонятни“ и призова двете воюващи страни да проявят отговорност и да гарантират безопасността на корабоплаването.
 
Турция, която се опитва да посредничи за разрешаване на кризата между Русия и Украйна, съобщи, че е изпратила нови предложения за прекратяване на ударите в региона. Ердоган потвърди готовността на страната си да направи всичко възможно за постигане на траен мир и възобновяване на преките преговори между страните, подчертавайки, че регионалната отговорност и откритата дипломация остават единственият път към стабилността.
 
Междувременно години наред Ердоган казва, че „Светът е по-голям от петте“ - препратка към позицията на Турция, че системата на ООН трябва да осигури по-голямо представителство на държавите извън настоящата група постоянни членове на Съвета за сигурност.

Коментарите на Ердоган от тази седмица бяха направени на фона на дългогодишен международен дебат относно реформата на Съвета за сигурност на ООН, включително призиви за представителство на Африка и Латинска Америка.

Ердоган посочи, че промените в икономическата и политическата власт са направили реформата все по-спешна, като изтъкна нарастващата икономическа тежест на Азия и исканията на африканските държави за  представителство.

Турският президент свърза институционалната реформа и с опасенията, свързани с изменението на климата, миграцията, икономическото неравенство, енергийната сигурност и нарушенията в глобалната търговия и транспортните маршрути. 

В заключение той посочи, че трайният мир ще изисква сътрудничество между различните региони, а не появата на конкуриращи се и изолирани геополитически блокове, и заяви намерението на Турция да продължи да се застъпва за това, което нарича по-справедлив международен ред.

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