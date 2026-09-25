Дейвид Атънбъро от 11 000 тикви: Британска ферма постави нов световен рекорд

С около 11 000 тикви британска ферма в Хемпшир създаде огромна мозайка с образа на природоизследователя Дейвид Атънбъро, с която подобри собствения си световен рекорд. Портретът е разположен на площ от над 218 квадратни метра, а по създаването му са работили 18 души.

Постижението вече е потвърдено от „Гинес“. То надминава рекорда, поставен от същата ферма миналата година с портрет на Ози Озбърн, също изработен от тикви.

През десетилетията Атънбъро се утвърждава с документалните си филми за природата и с дейността си в подкрепа на нейното опазване.