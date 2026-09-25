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Училища и детски градини в цялата страна отбелязват Европейския ден на спорта

Училища и детски градини в цялата страна отбелязват Европейския ден на спорта
pixabay

Над 700 събития са организирани в цялата страна със спортни занимания, игри, състезания и срещи със спортисти

Множество училища и детски градини в страната се включват в отбелязването на Европейския ден на спорта. В рамките на проявата в цяла България са обявени над 700 събития, които насърчават децата и учениците да се включат в различни физически активности.

В програмите са предвидени спортни занимания, игри и състезания, както и срещи със спортисти. Така участниците ще имат възможност да се запознаят с различни спортове и да се включат в общи активности.

Кампанията се провежда за поредна година с основната цел да насърчи децата да бъдат по-активни в ежедневието си и да открият удоволствието от спорта. Европейският ден на спорта дава възможност на училищата и детските градини да организират разнообразни занимания, с които физическата активност да бъде представена по достъпен и забавен начин.

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