Училища и детски градини в цялата страна отбелязват Европейския ден на спорта

Множество училища и детски градини в страната се включват в отбелязването на Европейския ден на спорта. В рамките на проявата в цяла България са обявени над 700 събития, които насърчават децата и учениците да се включат в различни физически активности.

В програмите са предвидени спортни занимания, игри и състезания, както и срещи със спортисти. Така участниците ще имат възможност да се запознаят с различни спортове и да се включат в общи активности.

Кампанията се провежда за поредна година с основната цел да насърчи децата да бъдат по-активни в ежедневието си и да открият удоволствието от спорта. Европейският ден на спорта дава възможност на училищата и детските градини да организират разнообразни занимания, с които физическата активност да бъде представена по достъпен и забавен начин.