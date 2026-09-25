Русия и Иран: Дипломацията е единственият път за край на кризата

В центъра на разговорите са били актуални регионални и международни въпроси, като основно внимание е било отделено на ситуацията около Иран, съобщи руското външно министерство.

"Бяха обсъдени актуални регионални и международни въпроси, като акцентът беше поставен върху ситуацията около Иран", се посочва в изявлението на ведомството.

От Москва са заявили, че по време на срещата е било потвърдено значението на дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта.

"Беше подчертано, че няма алтернатива на дипломатическото разрешаване на кризата, предизвикана от незаконните действия на Съединените щати и Израел", се посочва в текста.

Срещата се проведе на фона на задълбочаващото се стратегическо партньорство между Москва и Техеран. През 2025 г. руският президент Владимир Путин и иранският му колега Масуд Пезешкиан подписаха договор за стратегическо партньорство, който предвижда разширяване на двустранното сътрудничество, включително в сферата на отбраната. Споразумението обаче не съдържа клауза за взаимна отбрана.

По-рано този месец Пезешкиан благодари на Путин за позицията на Москва относно войната в Иран. Иранският президент заяви, че двете страни могат съвместно да се противопоставят на това, което той определи като едностранни действия на САЩ.

В интервю, публикувано в навечерието на срещата, Пезешкиан заяви, че решението кога да приключи войната в Иран е в ръцете на САЩ. Той направи коментара, след като беше попитан дали конфликтът може да приключи до края на годината.