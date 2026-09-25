Дали ограничението камионите да се движат само в дясна лента ще намали катастрофите?

Предложение за ограничаване на движението на тежкотоварните автомобили в дясната лента на автомагистралите предизвика дискусия за безопасността и организацията на трафика.

Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи заяви пред БНТ, че подобна мярка може да създаде повече проблеми, ако не бъде съобразена с реалните условия по пътищата.

По думите му, ако забраната бъде спазвана, е възможно да се образуват дълги колони от камиони зад по-бавно движещи се автомобили. Той даде пример с автомагистрала „Тракия“, която е с дължина над 360 километра. „Няма смисъл да приемаме текст, за който предварително знаем, че няма да се спазва“, коментира Тодоров.

Според него подобна организация на движението може да затрудни и останалите участници в трафика. При образуването на дълга колона от тежкотоварни автомобили може да стане по-трудно за леките автомобили да се включват или излизат от магистралата.

Тодоров посочи, че вместо подобни ограничения трябва да се търсят работещи решения за най-натоварените периоди. Като пример той даде практиката за временно ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили в пиковите часове и дни, особено през летните месеци и в края на седмицата.

Друг проблем според него е липсата на достатъчно места, на които камионите да бъдат безопасно отбивани. При липса на подходяща инфраструктура те могат да бъдат принудени да спират на аварийните ленти.

Като дългосрочно решение Тодоров посочи необходимостта от по-добра организация на лентите на автомагистралите, при която движението на тежкотоварните автомобили да бъде отделено от това на леките коли.