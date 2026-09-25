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Явор Гечев защити данъчните промени за 2027 г.: "Трябва да бъдат засегнати определени пера"

Явор Гечев защити данъчните промени за 2027 г.: "Трябва да бъдат засегнати определени пера"
Снимка: AP/БТА

Депутатът от "Прогресивна България" защити облагането на ваучерите за храна и свръхпечалбите и заяви, че разчита на данъчните служби да затворят вратичките за избягване на налога

Депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев защити предложените от Министерството на финансите промени в данъчните закони за 2027 г. Според него мерките са необходими, за да се подобри събираемостта и да се постигне по-добро балансиране на бюджетната система.

Гечев заяви, че не може да се очаква балансиране на системата и по-висока събираемост, без да бъдат засегнати определени приходни пера.

"Всички очакваха това. Как да очакваме балансиране на системата, как очакваме да има по-голяма събираемост в бюджета, ако не бъдат засегнати определени пера", попита Гечев в предаването "Здравей, България".

Сред обсъжданите промени е предложението за облагане на ваучерите за храна. По думите на Гечев това няма да обезсмисли системата, тъй като тя продължава да изпълнява функцията си като данъчно облекчение.

"Не мисля, че се обезсмислят. И работодателите излязоха със сходно мнение. Ваучерната система работи в България", каза депутатът.

Гечев защити и предложението за облагане на свръхпечалбите. Той обясни, че данъкът няма да се начислява върху целия доход на компаниите, а върху печалбата, която надхвърля определено равнище.

"Нали нямаше свръхпечалби от вдигането на цените? От тази гледна точка облагането не е върху целия доход, а само върху този, който е произведен в повече от традиционния", обясни Гечев.

По думите му при изчисляването ще се прави сравнение с печалбите на компаниите от предходните пет години, като ще се облага само превишението над този базов период.

"Ако има печалби над тези, само те се облагат", каза депутатът.

Той определи мярката като част от пакет, насочен към компании и дейности, при които според него има дисбаланс в реализираните печалби.

"Това е пакет от облагане на свръхпечалби на определен кръг от фирми с определен кръг дейности, при които на практика ние сме намерили някакъв дисбаланс при печалбите там", допълни Гечев.

Депутатът от "Прогресивна България" заяви още, че не очаква фирмите да намерят лесни начини за избягване на налога. Той изрази доверие в работата на данъчните органи и посочи, че ще се търсят начини за ограничаване на подобни възможности.

"Вярвам на данъчните служби, които знаят какво правят. Сигурен съм, че ще търсим затварянето на вратички", каза Гечев.

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