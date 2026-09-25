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Илиян Василев: Има ли интерес Слави Василев от вдигнатата забрана за износ на дизел и керосин

Илиян Василев: Има ли интерес Слави Василев от вдигнатата забрана за износ на дизел и керосин
Снимка: БТА

В България не е добра идея да парадираш с богатство и власт, пише дипломатът

На 23 септември 2026 г. българският парламент отмени решението си от 31 октомври 2025 г. за временна забрана за износът и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз (ЕС) на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво. По време на дебата депутатът от ПБ Слави Василев каза, че "забраната за износ няма да повлияе върху цената на дизела, защото тя ще продължи да се определя от международните пазари, но ще помогне на рафинерията и търговците на горива". Проектът беше внесен от  Министерския съвет и бе подкрепен от управляващото мнозинство със 121 гласа.

След решението на НС бившият посланик на България в Москва изрази позиция в социалните мрежи за мнението на Василев.

"Е, добре. Този юнак не знае ли, че преди изобщо да си отвори устата по тема като горивата, трябва да е абсолютно наясно с правилата за конфликт на интереси? Когато един народен представител участва в обсъждане, изказване или гласуване по въпрос, от който може да възникне частен интерес за него или за свързани с него лица, законът изисква този интерес да бъде деклариран. Това не е формалност. Това е минимумът политическа хигиена, когато говориш за бизнес за милиарди", написа Илиян Василев към депутата от "Прогресивна България" (ПБ) Слави Василев, който преди формацията на Румен Радев.

Разследващият сайт Bird.bg обърна внимание, че Слави Василев има интерес от решението - заради фирма "Ийст Петролеум" ЕООД, регистрирана през януари 2025 г. като еднолична собственост на Слави Василев. Василев я прехвърля на баща си Васил още през януари, 2025 година, показва справка в Търговския регистър.

"Ако беше по-умен - или ако беше получил добър съвет от родителите си - щеше да знае, че в България никак, ама никак не е добра идея да парадираш с богатство и власт. Особено във времена на поскъпване на основна стока като горивото. Защото засяга всички и особено най-бедните. А те, как обичат такива родени със сребърни лъжици в устата номенклатурни деца, нямам думи", продължава Илиян Василев.

"Точно това ще им изяде главата - не само политиката, а забравянето как изглеждат отстрани. И липсата на елементарно смирение в трудни дни", предупреждава бившият ни посланик в Русия.

Илиян Василев обаче признава, че вдигането на забраната за износ на горива не е неразумна стъпка. Трябвало обаче да става с ясни правила, да има контрол и да се знае какво правим при недостиг. "Въпросът е: „Как да разрешим износа, без при следващия външен шок България да остане без достатъчно горива?“ Това се нарича управление на риска. А не парад на суетата на разглезените", добавя той. 

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