Премиерът Румен Радев с интензивна програма в петък

Интензивна програма има днес премиерът Румен Радев.

От 9:30 ч. в хотел „Милениум“ в столицата премиерът Румен Радев ще открие конференция на високо равнище „Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в Европейския механизъм за стабилност (ЕМС)“. В събитието ще участват вицепремиерът Гълъб Донев и управляващият директор на ЕМС Пиер Граменя. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

В 14:00 ч. министър-председателят Радев ще присъства на тържествена церемония по спускане на вода на корпуса на новия ферибот за нуждите на община Белослав.

Около 15:30 ч. в Добрич премиерът ще вземе участие в официална церемония по откриването на нов завод за преработка на слънчоглед, производство на слънчогледово олио и слънчогледов шрот.

Към 17:30 ч. в курорта "Златни пясъци" Румен Радев ще се срещне с ръководството на TUI Group и ще участва в дискусия на тема „България като туристическа дестинация – развитие, възможности и бъдещо партньорство с TUI“.

На 24 септември Министерството на туризма и най-големия туроператор в Европа - TUI Group, подписаха меморандум за сътрудничество в резиденция „Евксиноград“ край Варна.