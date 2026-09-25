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Проверяват прокуратурата заради разгласяване на лични данни по случая „Петрохан“

Проверяват прокуратурата заради разгласяване на лични данни по случая „Петрохан“
БТА

Проверката е стартирала по сигнал, получен в ИВСС ден след брифинга, на който освен лични данни, впоследствие в медиите беше разпространена и експертиза по случая

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е започнал проверка на прокуратурата за евентуално нарушение на правилата за защита на личните данни.

Повод стана пресконференцията по случая „Петрохан“ от миналия понеделник.

Проверката е стартирала по сигнал, получен в ИВСС ден след брифинга, на който освен лични данни, впоследствие в медиите беше разпространена и експертиза по случая. От инспектората уточняват, че се извършва предварително проучване за установяване на фактите.

Инспекторатът проверява конкретно дали наблюдаващият прокурор е дал съгласие за разгласяването на информацията. Като администратор на личните данни по досъдебното производство, прокуратурата носи отговорност да прецени необходимостта и пропорционалността от тяхното разкриване, включително когато става дума за починали лица.

Според ИВСС в разпространението на информация са участвали не само прокурори, но и представители на МВР, вещи лица, медии и близки на жертвите. Въпреки това, по закон правомощията на инспектората са ограничени и той може да проверява единствено действията на прокуратурата.

Успоредно с действията на ИВСС, Комисията за защита на личните данни също е започнала производство по сигнал. Нейната проверка е свързана с публичното оповестяване на комплексната съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза по делото.

От КЗЛД подчертават, че производството ще приключи, без засегнатото дете да бъде конституирано като страна, за да се избегне допълнителното му излагане на обществен интерес. Комисията напомня, че медиите също трябва да спазват принципите за минимизиране на данните и могат да носят отговорност като администратори, действащи в качеството на журналисти.

Случаят повдига въпроса за баланса между правото на обществеността да бъде информирана и законовото задължение на институциите да защитават личния живот на гражданите, особено в казуси с висок медиен интерес.

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