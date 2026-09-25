Тръмп и Си затоплиха тона: САЩ и Китай могат да изграждат отношения на сигурност и просперитет

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи отношенията между Вашингтон и Пекин като по-добри от всякога по време на държавната вечеря в Белия дом, организирана в чест на китайския президент Си Дзинпин. В края на втория ден от тридневното посещение двамата лидери демонстрираха стремеж към по-тясно сътрудничество между двете най-големи икономики в света, предаде ДПА.

Тръмп заяви, че въпреки различията между американската и китайската политическа система, връзките между народите на двете държави остават устойчиви.

"Президентът Си (Дзинпин) и аз разбираме, че представляваме различни системи, но връзките между нашите народи са трайни и никога не сме се разбирали по-добре", заяви Тръмп, като определи китайския лидер и съпругата му Пън Лиюан като "наистина изключителни, невероятни хора" и им подари статуя на белоглав орел - националния символ на САЩ.

"Заедно можем да продължим да изграждаме отношения, които насърчават просперитета и сигурността за бъдещите поколения", подчерта Тръмп.

От своя страна Си благодари на американския президент и първата дама Мелания Тръмп за "любезното гостоприемство". Китайският лидер заяви, че проведените разговори са довели до общо разбиране по редица въпроси и са очертали нови насоки за отношенията между Вашингтон и Пекин.

"Китай и САЩ трябва да действат като отговорни големи държави, да оправдаят очакванията на народите си, да вървят в крак с тенденциите на нашето време и да търсят нов подход за съжителство между великите държави", заяви Си.

Той използва и метафора за развитието на двустранните отношения:

"Подобно на река, която никога не спира да тече, историята никога не стои на едно място ... нека заедно напишем нова глава в нашите приятелски отношения", добави той.

По време на разговорите си вчера Тръмп и Си са подчертали необходимостта от подобряване на комуникацията и сътрудничеството между двете държави.

Сред ключовите теми са били сигурността, технологиите и развитието на изкуствения интелект, който остава една от основните области на конкуренция между САЩ и Китай.

Тръмп заяви, че решенията в тези сфери могат да имат дългосрочни последици.

"Решенията, които вземаме днес в тези области, могат да допринесат за мира и просперитета в следващите няколко десетилетия", заяви американският президент.

Си от своя страна покани 100 000 американски граждани да учат в Китай. Пекин ще продължи и т.нар. "дипломация на пандите", като планира да изпрати две панди в американски зоопарк като знак на приятелство.

В писмено обръщение, публикувано от китайската агенция "Синхуа", Си посочи, че САЩ и Китай трябва да бъдат партньори, а не съперници. Според него настоящата година е решаваща за двустранните отношения и двете страни трябва да поддържат стабилност чрез сътрудничество, умерена конкуренция и преодоляване на различията.

Посещението на Си във Вашингтон започна на фона на решение за удължаване на търговското примирие между двете държави с два месеца. Това беше обявено в сряда вечерта от американския финансов министър Скот Бесънт след непланирана среща с китайския вицепремиер Хъ Лифън.

Търговските отношения остават сред основните теми в отношенията между Вашингтон и Пекин, наред с технологичната конкуренция и въпросите на сигурността.

Това е първото посещение на Си в Белия дом от 2015 г., когато президент на САЩ беше Барак Обама. През 2023 г. китайският лидер посети Калифорния за форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество и се срещна с тогавашния американски президент Джо Байдън.

Тръмп покани Си в Белия дом по време на посещението си в Пекин през май.

Вечерята в Белия дом събра представители на американския и международния бизнес, включително редица от най-влиятелните фигури в технологичния сектор. Сред гостите бяха ръководителят на "ОупънЕйАй" Сам Олтман, изпълнителният директор на "Енвидиа" Дженсън Хуан, Бернар Арно от LVMH, Джеф Безос от "Амазон", Сундар Пичай от "Алфабет", Грег Брокман от "ОупънЕйАй" и Илон Мъск.

Тръмп използва визитата, за да демонстрира на Си част от обстановката в Белия дом, включително президентския хеликоптер "Марин Уан" и новата хеликоптерна площадка.

На вечерята двамата лидери обърнаха внимание и на дългосрочните цели на двете държави.

"Президентът Тръмп обеща да направи Америка отново велика" и "Китай е решен да постигне велико национално възраждане", заяви Си, като добави: "Тези две цели са амбициозни и със сигурност могат да се подсилват взаимно".

В Източната зала на Белия дом, където се проведе вечерята, масите бяха украсени в червено и златно, а присъстващите бяха облечени официално. Тръмп беше със смокинг, Мелания Тръмп - с тоалет в стил смокинг, а Си и съпругата му Пън Лиюан също бяха с официално облекло.