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Макрон изпраща френски войски и оръжия в Саудитска Арабия

Макрон изпраща френски войски и оръжия в Саудитска Арабия
Снимка: AP/БТА

Френският президент предложи двоен мораториум във войната в Украйна - за спиране на ударите по енергийни обекти и прекратяване на бойните действия в Черно море

Франция ще изпрати военни и отбранителни системи в Саудитска Арабия, за да подпомогне защитата на пристанищния град Янбу на Червено море, който има стратегическо значение за износа и транспорта на енергийни ресурси. Това заяви френският президент Еманюел Макрон.

Решението идва на фона на поскъпването на суровия петрол, след като подкрепяните от Иран хути в Йемен атакуваха основен алтернативен маршрут за износа на саудитски петрол.

Макрон коментира и ситуацията в Европа, като заяви, че Русия засилва враждебните си действия срещу европейски държави. Според него Москва се стреми да сплаши Европа и да отслаби решимостта ѝ да подкрепя Украйна.

"Няма да се поддавам на ескалация. Това, което Русия иска, е да използваме войнствена реторика, за да може да оправдае мобилизацията си и своята позиция. Мога да ви кажа, че Русия все по-често извършва враждебни, а понякога и престъпни действия срещу европейски държави", посочи Макрон.

Френският президент предложи едновременно ограничаване на ударите срещу енергийната инфраструктура на Русия и Украйна, както и прекратяване на военните действия в Черно море.

"Това, което предлагаме, е двоен мораториум - украинците спират ударите срещу руските нефтопреработвателни заводи, а руснаците се ангажират да не нанасят удари срещу украинската енергийна система и гражданската инфраструктура. А вторият мораториум предвижда прекратяване на военните действия в Черно море, тъй като там са блокирани десетки милиони тона зърно, което е ужасно за много страни", посочи френският държавен глава.

Според предложението първият мораториум ще обхваща ударите по енергийната инфраструктура, а вторият - военните действия в Черно море. Макрон обвърза второто предложение с необходимостта от осигуряване на износа на зърно през региона.

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