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Таксиметрови организации заявиха готовност за протести

Таксиметрови организации заявиха готовност за протести
БТА/Архив

„Таксиметровият бранш се чувства излъган, предаден и ощетен“, заявяват организации

Таксиметрови водачи и превозвачи са готови за законни протестни действия след решенията от 24 септември за достъпа до бус лентите и актуализацията на таксиметровите тарифи в София. Това заявяват „Съюз Такси“, ЕКТКАС и ЕЦРТП в обща позиция, изпратена до БТА.

Организациите припомнят, че в рамките на един ден парламентарната Комисия по транспорт и съобщения не е подкрепила предложението таксиметрови автомобили да се движат в бус лентите, а Столичният общински съвет е приел актуализация на минималните и максималните таксиметрови тарифи с 5,3 на сто. И двете решения не са в унисон с предложенията на таксиметровите организации. 

Според позицията решението за тарифите е взето въпреки възраженията на бранша относно изчисляването на горивния компонент и настояването за коректно прилагане на приетата методика.

„Таксиметровият бранш се чувства излъган, предаден и ощетен“, заявяват трите организации.

Те посочват, че от години водачи, превозвачи и техни представители участват в срещи, комисии и обществени обсъждания, подават становища и предлагат нормативни и организационни решения. Според тях досегашният институционален диалог не е довел до очаквания резултат.

Предстои организациите да обсъдят формата, мащаба и сроковете на евентуалните протестни действия. В позицията не се посочва конкретна дата за протест.

„Нашата цел не е конфронтация, а реален и резултатен диалог, при който предложенията на таксиметровия бранш да бъдат разглеждани аргументирано, прозрачно и при равнопоставено отношение към водачите и превозвачите“, се посочва в документа.

Транспортната комисия отхвърли вчера на първо четене законопроект, внесен от Иво Михайлов и група народни представители, който предвижда такситата да могат да използват бус лентите, когато превозват пътници, освен при изрично ограничение с пътна сигнализация. Предложението получи три гласа „за“, четири „против“ и 15 „въздържал се“.

По-рано през деня Столичният общински съвет реши с 5.3% да се увеличат цените на таксиметровия превоз на пътници на територията на Столичната община от 1 януари 2027 г. Решението беше прието с 35 гласа „за“, шест „против“ и пет „въздържал се“.

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