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Отиде си актрисата Марина Влади

Отиде си актрисата Марина Влади
Снимка: Pixabay

През 1970 г. Влади се жени за Владимир Висоцки и остава с него до смъртта му

Почина актрисата Марина Влади. Тя е родена през 1938 г. в Клиши, близо до Париж, в семейство на руски емигранти.

Влади започва да се снима в киното още като дете и постепенно се утвърждава като една от най-разпознаваемите актриси на френското кино.

Сред най-известните ѝ роли е тази в La Princesse de Clèves („Принцеса дьо Клев“) на Жан Деланоа. За ролята си във филма Le Lit conjugal („Съпружеското легло“) на Марко Ферери тя получава наградата за най-добра женска роля на кинофестивала в Кан през 1963 г.

Влади работи с редица известни режисьори, сред които Орсън Уелс и Жан-Люк Годар. Сред филмите ѝ са още „Фалстаф“ (или „Камбани в полунощ“) на Уелс и „Две или три неща, които знам за нея“ на Годар.

Актрисата е известна и с връзката си със съветския поет, певец и актьор Владимир Висоцки. Двамата се женят през 1970 г. и остават заедно до смъртта му през 1980 г. Влади по-късно посвещава книга на отношенията им.

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