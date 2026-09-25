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119 пожара са потушени през последното денонощие, двама души са пострадали

119 пожара са потушени през последното денонощие, двама души са пострадали
БТА

Пожарните екипи са реагирали на 153 сигнала за произшествия, регистрирани са и 26 спасителни дейности

През изминалото денонощие в страната са потушени общо 119 пожара, при които са пострадали двама души, съобщава Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР на сайта си. Данните са към 6:00 ч. тази сутрин.

На 153 сигнала за произшествия са реагирали противопожарните екипи.

20 от пожарите са били с преки материални щети - осем в жилищни сгради, в спомагателни, временни или паянтови постройки, пет в транспортни средства и два в съоръжения на открито.

Без материални щети са регистрирани 99 пожара. От тях 70 са били в сухи треви, горска постеля и храсти, един в стърнища, 22 в отпадъци и два в готварски уреди и комини.

Спасителните дейности и помощните операции са 26, като пет от тях са били при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са и осем лъжливи повиквания.

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