119 пожара са потушени през последното денонощие, двама души са пострадали

През изминалото денонощие в страната са потушени общо 119 пожара, при които са пострадали двама души, съобщава Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР на сайта си. Данните са към 6:00 ч. тази сутрин.

На 153 сигнала за произшествия са реагирали противопожарните екипи.

20 от пожарите са били с преки материални щети - осем в жилищни сгради, в спомагателни, временни или паянтови постройки, пет в транспортни средства и два в съоръжения на открито.

Без материални щети са регистрирани 99 пожара. От тях 70 са били в сухи треви, горска постеля и храсти, един в стърнища, 22 в отпадъци и два в готварски уреди и комини.

Спасителните дейности и помощните операции са 26, като пет от тях са били при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са и осем лъжливи повиквания.