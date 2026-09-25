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Екстрадират ли прокурорския син Васил Михайлов в Гърция и грози ли го доживотен затвор?

Екстрадират ли прокурорския син Васил Михайлов в Гърция и грози ли го доживотен затвор?
БТА

Вчера стана ясно, че гръцките власти са поискали Михайлов да бъде задържан въз основа на издадена европейска заповед за арест

„Васил Михайлов няма да бъде екстрадиран в Гърция, докато срещу него в България се водят наказателни производства".

Това заяви адвокатът му Зорница Костова пред НОВА ТВ. По думите ѝ Михайлов е излежавал присъда от две години и осем месеца, която е започнал да търпи веднага след задържането си. След приспадане на времето, прекарано в ареста, са му оставали приблизително 20 дни до изтичането на наказанието.

Вчера стана ясно, че гръцките власти са поискали той да бъде задържан въз основа на издадена европейска заповед за арест.

"Това е различна процедура от задържането за срок до 72 часа, което се извършва по искане на българската прокуратура. Когато съдът взема такава мярка, той обезпечава изпълнението на производството, което ще продължи в Гърция“.

Костова припомни, че за действията на Васил Михайлов в Гърция е бил поставен въпрос и по време на парламентарен контрол към тогавашния вътрешен министър Даниел Митов. Той е потвърдил, че в Гърция са извършени престъпления, за които има данни за участието на Михайлов.

По неофициална информация, появила се през есента на миналата година, става дума за грабеж. Предполага се, че престъпленията са извършени през септември.По случая се е подозирало и участието на още един човек – български гражданин, който е бил задържан и осъден в Гърция и в момента излежава присъдата си там.

„Имам основание да смятам, че не е нанесъл тежка телесна повреда в Гърция“.

Адвокатът посочи още, че Михайлов е пребивавал в Гърция поне два месеца в периода, когато е бил издирван в България.

Костова коментира и че ако гръцкото искане не е било постъпило, Михайлов е имал възможност да бъде освободен след около 20 дни, когато изтича наказанието му по българската присъда.

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