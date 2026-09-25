Цолов пети в спринта в Баку, увеличи аванса си на върха

Никола Цолов завърши на пето място в спринтовото състезание от Формула 2 в Баку и увеличи преднината си в генералното класиране. Победата спечели Дино Беганович от ДАМС.

Българският пилот на Кампос Рейсинг стартира от полпозишън и потегли отлично, запазвайки първата позиция. Още в началото зад него се стигна до инцидент между Рафаел Камара и Мари Боя.

Бразилецът удари задната част на болида на Боя, който се завъртя и отпадна. Камара продължи, но получи наказание от 10 секунди.

Цолов загуби лидерството в шестата обиколка, когато беше изпреварен от Беганович. Малко по-късно пред него мина и Лорънс ван Хьопен.

В 12-ата обиколка българинът съобщи по радиото, че задните му гуми са износени. Цолов нямаше възможност да влезе в бокса и постепенно загуби още позиции.

След отпадането на Джошуа Дюрксен в 18-ата обиколка колоната се събра. Това принуди Камара да премине през бокса, за да изтърпи наказанието си и да смени гумите.

При рестарта две обиколки преди края Беганович запази първото място. Ван Хьопен финишира втори, а Алекс Дън допълни подиума. Цолов пресече финала пети, докато Камара остана 16-и и не спечели точки.

Българинът вече води в генералното класиране със 181 точки и има 11 аванс пред Камара. Габриеле Мини е трети със 153, а Алекс Дън заема четвъртата позиция със 148 точки.

Първото от двете основни състезания в Баку започва днес от 13:00 часа.