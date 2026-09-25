Новородено е починало в болницата в Тутракан, където на два пъти спирал тока

Бебе е починало в болницата в Тутракан само часове след раждането си. Детето е радено на 10 септември, а сутринта на следващия ден родителите му научили тежката новина, съобщи БТВ.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Силистра. Причината за смъртта все още не е окончателно установена.

Родителите на детето – Кристина и Здравко Здравкови, разказаха своята версия за случилото се. Те твърдят, че през част от нощта бебето е останало без наблюдение.

От МБАЛ – Тутракан не пожелаха да застанат пред камерата на bTV. В писмена позиция от лечебното заведение заявиха, че всички обстоятелства около състоянието на детето, причината за смъртта и действията на медицинския персонал са предмет на разследването.

Майката Кристина е постъпила в болницата на 9 септември около 18 часа. За следващия ден е планирано раждане със секцио.

По думите ѝ още същата вечер започнали контракции, които постепенно зачестили. Тя потърсила дежурната акушерка, която я включила на апарат за проследяване на тоновете.

Според разказа на майката акушерката ѝ казала, че апаратът не отчита контракции, дала ѝ спазмолитик и я посъветвала отново да я потърси, ако болките продължат.

Кристина твърди, че го направила още веднъж, но след това се отказала да търси акушерката. До сутринта контракциите продължили. На 10 септември започнала подготовката за секциото.

Майката разказва и че преди поставянето на упойката два пъти е спирал токът. По думите ѝ персоналът е знаел предварително за проблеми с електрозахранването, но е имало затруднения и с генератора.

„В крайна сметка операцията започна. Роди се живо и здраво бебе, 3,552 кг, изплака“, разказа Кристина.

По думите ѝ детето ѝ било показано за кратко от разстояние, но след това тя повече не го видяла.

След операцията Кристина останала на системи в стаята си. Тя твърди, че не е получавала подробна информация за състоянието на сина си.

„Когато попитах акушерката как е, каза: „Добре е, хапна си“. Това беше“, разказа майката.

Тя не поискала детето да бъде доведено при нея, тъй като при раждането на първото ѝ дете в същата болница бебето също било при нея едва на следващия ден, след като се раздвижила.

По думите ѝ никой от персонала не предложил да ѝ донесе новороденото.

Сутринта на 11 септември бащата Здравко Здравков получил телефонно обаждане от лекаря, извършил секциото.

„Обади ми се с лоши новини. Каза ми, че нощната акушерка около 2-2:30 часа е отишла да нахрани детето. След това около 5:30-6 часа е отишла отново и е констатирала смъртта му“, разказа бащата.

Родителите твърдят, че според информацията, с която разполагат, в този интервал никой не е влизал при бебето.

„По наша информация от този диапазон никой не е влизал в стаята с детето“, каза бащата.

Майката допълни, че по информацията, която има, синът ѝ е бил единственото бебе в неонатологията през тази нощ, докато други новородени са били при майките си.

Тези твърдения на родителите към момента не са потвърдени от лечебното заведение и са сред обстоятелствата, които се проверяват.

След смъртта на детето родителите поискали да бъде направена аутопсия.

По думите на Кристина впоследствие им било казано, че от нея не е установена причина за смъртта. Окончателното патоанатомично заключение обаче все още не е готово.

Родителите поставят въпроси и за документацията около раждането, включително за записаните часове на операциите и ражданията в отделението.

От МБАЛ – Тутракан потвърдиха случая пред bTV, но не посочиха причина за смъртта.

„По случая е образувано досъдебно производство, в рамките на което се установяват всички обстоятелства, свързани със състоянието на детето, причината за смъртта и действията на медицинския персонал“, се посочва в писмената позиция на лечебното заведение.

От болницата допълват, че окончателното патоанатомично заключение не е готово и затова не би било коректно да се посочва причина за смъртта преди приключването на необходимите изследвания.

Лечебното заведение коментира и твърденията на семейството, че детето е било оставено без наблюдение през нощта.

Според болницата и тези обстоятелства са предмет на установяване в рамките на досъдебното производство, затова оттам няма да правят публични заключения преди приключването на проверките.

По информация на прокуратурата е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Силистра.

От Министерството на здравеопазването посочват пред bTV, че в министерството и в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ не е постъпвал сигнал по случая.

От полицията в Тутракан са потвърдили пред bTV, че има подаден сигнал.

Родителите настояват за пълна прозрачност и отговор на въпроса какво точно се е случило със сина им.

„За нас това не е просто история. Това е нашият син. Неговото име е Матей. Моля ви да ни помогнете да разберем какво се е случило с него“, казват родителите.

„Искаме да има пълна прозрачност за това, което се е случило. Всички институции, които би трябвало да си свършат работата, нека да си я свършат“, каза бащата.

„Надявам се абсолютно всеки, който се занимава със случая, да ни чуе и наистина да разберем истината“, добави майката.