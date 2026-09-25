Новата „Шкода“ разви 160 км/ч и измина разстоянието Пловдив-Септември за 22 минути

Новата електрическа мотриса „Шкода“ разви скорост от 160 км/ч при демонстрационно пътуване по железопътното трасе между Пловдив и Септември. Разстоянието беше изминато за 22 минути, като влакът пристигна преди предвиденото по разписание време.

Пътуването беше част от инициативата „От европейските инвестиции до реалното пътуване“, насочена към представянето на резултатите от модернизацията на българската железопътна инфраструктура с европейско финансиране, предава Mediapool.

В 11:05 часа влакът потегли от гара Пловдив, като още в началото на пътуването достигна скорост от 160 км/ч. По маршрута композицията премина през гарите Тодор Каблешков, Стамболийски, Огняново и Пазарджик, преди да пристигне на обновената гара в Септември в 11:27 часа.

Така близо 54-километровото разстояние беше изминато за 22 минути, а влакът пристигна три минути по-рано от предвиденото в разписанието. За сравнение, пътуването със сегашните мотриси „Сименс“ по същото направление отнема приблизително 40 минути според разписанието.

По време на демонстрационното пътуване обаче влакът не е спирал на междинните гари. Липсата на спирки по маршрута също е фактор за по-кратката продължителност на пътуването.

Максималната скорост на новите мотриси в България е 160 км/ч, въпреки че техническите им характеристики позволяват да достигат до 200 км/ч. Ограничението е свързано с модернизираната железопътна инфраструктура по маршрута, която е проектирана за движение с до 160 км/ч.

Демонстрационното пътуване представи ефекта от няколко европейски инвестиции, насочени към обновяването на железопътния транспорт. Те включват нов подвижен състав, модернизирана инфраструктура и съвременни системи за безопасност.

Пет от мотрисите „Шкода“ са придобити по програма „Транспортна свързаност“, като инвестицията по проекта е приблизително 78,7 млн. евро. Още 20 композиции са закупени със средства от Плана за възстановяване и устойчивост, с което общият брой на новите чешки влакове достига 25.

Мотрисите са оборудвани с повече от 300 седящи места, климатизация, Wi-Fi, видеонаблюдение и модерни системи за безопасност.

Успоредно с мотрисите „Шкода“ страната е придобила още 35 композиции от френския производител „Алстом“. По данни, представени от Министерството на транспорта, 12 от тях вече са в експлоатация по българската железопътна мрежа, докато доставката на останалите 23 е планирана до май 2027 г.

Въвеждането на новия подвижен състав обаче е съпроводено и с проблеми, свързани както с вандалски прояви, така и с техническата му експлоатация.

Само няколко седмици след пускането на първите мотриси част от тях са били надраскани със спрей. От транспортното министерство посочват, че продължават да постъпват сигнали за вандалски прояви и подготвят законодателни промени за въвеждане на по-строги наказания.

Технически затруднения са регистрирани и при новите влакове. Транспортният министър Георги Пеев съобщи за дефекти в шест от композициите „Шкода“, като проблеми са възникнали и при част от френските мотриси.

Част от регистрираните неизправности железничари свързват с началния етап на експлоатация на новите влакове, при който се извършва настройване на системите и е необходимо допълнително обучение на машинистите.

Поддръжката на композициите е осигурена за период от 15 години според договорите с производителите. Междувременно техни специалисти продължават да провеждат обучение на българските екипи.

Демонстрационното пътуване беше управлявано от Петър Костов, който има 28 години професионален опит в железниците. Подготовката му за работа с новите композиции включва обучение както в Чехия, така и в България, последвано от допълнителна практическа подготовка.

Костов отбелязва, че разликата между старите и новите влакове е значителна. Според него модерните системи улесняват работата на машинистите и осигуряват по-високо ниво на безопасност.

Необходимото обучение за управление на новите влакове вече са преминали около 100 български машинисти.

При демонстрационното пътуване представителят на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова посочи, че за близо две десетилетия членство в Европейския съюз у нас са рехабилитирани над 370 километра железопътна инфраструктура.

Обаче постигнатото остава под първоначално поставените цели. През предходния програмен период не е завършен изцяло нито един от предвидените за модернизация железопътни участъци.

Именно затова пътуването по трасето между Пловдив и Септември показва пряката връзка между новия подвижен състав и състоянието на железопътната инфраструктура. Новите влакове вече са налични, но възможностите им са пряко свързани с параметрите на трасетата, по които се движат.