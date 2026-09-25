Весела Лечева приключи визитата си на Азиатските игри в Нагоя

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева приключи посещението си на XX Азиатски игри в Нагоя, Япония.

Лечева присъства на едно от най-мащабните спортни събития през 2026 година по покана на Олимпийския съвет на Азия. Игрите събраха 14 000 спортисти, с което надхвърлиха по брой участници дори Олимпийските игри.

Визитата включваше работни срещи с представители на международното олимпийско движение, национални олимпийски комитети и спортни федерации, както и посещения на състезания от програмата.

Сред основните акценти беше разговорът с президента на Японския олимпийски комитет Сейко Хашимото. Двете обсъдиха организацията на големи спортни форуми, развитието на олимпийското движение и бъдещето на спорта. Лечева подари на Хашимото знака на БОК.

Председателят на българския комитет се срещна и с президента на Олимпийския съвет на Азия шейх Джоан бин Хамад Ал Тани. Двамата наблюдаваха заедно състезанията по трап и скийт.

Като председател на Българския стрелкови съюз и вицепрезидент на Европейската конфедерация Лечева разговаря и с представители на спортната стрелба от Япония, Южна Корея, Китай и Казахстан. Основна тема беше разширяването на международното сътрудничество и обменът на опит.

„Посещението ми в Нагоя беше по покана на домакините, но смятам, че то е важно за нашето участие в международния олимпийски диалог. То е свързано не само с представянето на България, но и с необходимостта да следим процесите, които определят бъдещето на спорта“, заяви Лечева.

По думите ѝ сред основните теми са развитието на младите състезатели, популяризирането на олимпийските дисциплини, организацията на големи първенства и ролята на националните олимпийски комитети.

„Нагоя показа още веднъж, че спортът е глобален език, който свързва континенти, държави и хора. За България активното участие в този диалог е възможност да бъде видим и уважаван партньор в олимпийското движение“, добави председателят на БОК.

Лечева отличи и организацията на форума, модерните съоръжения и отношението на домакините.

„В Нагоя видяхме уникални спортни съоръжения, но най-важната част от този форум бяха хората - усмихнати и гостоприемни“, каза още тя.