Макрон: Русия може да мобилизира още 300 000 души за войната в Украйна

Нова руска мобилизация на около 300 000 души за войната срещу Украйна е възможен сценарий, заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за телевизионните канали Те Еф 1 и "Франс 2".

"Всъщност реалистичният сценарий в момента, който често се обсъжда, е за около 300 000 души", заяви Макрон.

По думите му действията на Москва показват готовност за продължаване на военните усилия с цел установяване на контрол над целия Донбас.

"Сигналът, който Русия изпраща в момента, е - готови сме да причиним още повече жертви, за да завземем целия Донбас", каза Макрон. Той допълни, че от началото на инвазията войната е струвала на Русия "1,2 милиона души" - ранени или убити.

Френският президент предупреди и за възможността Франция да стане обект на атака с дрон, натоварен с експлозиви, по подобие на инцидента на летището в Лайпциг в началото на август, който Германия приписа на Русия.

Макрон заяви, че подобна атака във Франция все още не се е случвала, но не изключи възможността това да стане.

"Но когато ме питате "може ли да се случи?", отговорът ми е да", заяви френският президент.

Той посочи и оценката си за руското възприемане на европейските държави.

Русия смята, че "Европа е стратегическата дълбочина на Украйна", добави Макрон.

Френският президент отхвърли и твърденията, че Централното разузнавателно управление на САЩ е информирало френските служби за възможна атака с руски дронове срещу Южна Франция.

По думите му ЦРУ "не е информирало френските служби" за подобна заплаха, въпреки твърденията, публикувани в чуждестранни медии.

Макрон съобщи още, че Франция ще изпрати военнослужещи и системи за противовъздушна и противоракетна отбрана в Саудитска Арабия.

Целта е да бъде подпомогната защитата на пристанищния град Янбу на Червено море, който има ключово значение за енергийния транспорт.

"Това е споразумението, което финализирахме със саудитците. Ще изпратим военни ресурси, тоест военнослужещи, радарни системи и отбранителни системи, за да защитим това място. Не за да се въвличаме в каквито и да било конфликти, а за да защитим това място", заяви Макрон.

Френският президент представи разполагането на военнослужещи и отбранителни системи като мярка за защита на Янбу, а не като участие на Франция във военен конфликт.