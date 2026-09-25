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ДБ подготвя искане за противоконституционност на закона за земеделските производители

ДБ подготвя искане за противоконституционност на закона за земеделските производители
БТА

От формацията посочват разпоредбите за средствата от „белите петна“ като причина за искането и твърдят, че те засягат неприкосновеността на частната собственост

Демократична България“ ще внесе искане за обявяване на противоконституционност на Закона за подпомагане на земеделските производители, съобщи народният представител от формацията Любен Иванов пред журналисти в кулоарите на парламента. Законът беше приет на второ четене миналата седмица.

Според Иванов от ДБ са очаквали президентът Илияна Йотова да върне закона заради разпоредбите, свързани с така наречените средства от „бели петна“.

„От ДБ ще подготвим искане за обявяване на противоконституционност заради нарушения на чл. 17 от Конституцията, тъй като се посяга на неприкосновеността на частната собственост“, посочи той.

Притесненията на „Демократична България“ са, че съгласно законопроекта средствата от така наречените „бели петна“ - пари, които се събират от рентите и които държавата трябва да изплати на собствениците на тези земи, ще бъдат прехвърлени във взаимоспомагателния фонд. Според Иванов това ще доведе до загуба на средствата от хората, които имат право върху тях.

Към момента съществува и относима практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). „Ние я цитирахме по време на комисия на второ гласуване, след това - в зала в дебата, но никой не взе предвид тези аргументи. Най-важното е, че президентът Йотова трябваше да се запознае с тази практика, нашите аргументи, с дебата в залата и да върне този законопроект“, каза народният представител Свилен Трифонов.

„Тя не го направи, защото ние винаги сме казвали , че тя е продължение на премиера Румен Радев и ние няма как да очакваме от нея действия, които са в защита на българските граждани, защото тя просто следва една политическа линия, която не е нейна“, каза още Трифонов.

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