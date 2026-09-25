Алкарас поиска край на среднощните мачове

Карлос Алкарас призова организаторите на турнирите от Големия шлем да сложат край на мачовете, които продължават до малките часове на нощта.

Бившият номер 1 в света направи коментара след Откритото първенство на САЩ, където защитата на титлата му приключи с четвъртфинална загуба от Бен Шелтън.

Двубоят завърши в 3:33 часа сутринта и се превърна в най-късно приключилия мач в историята на турнира в Ню Йорк.

„Това е прекалено. Хората останаха за последния мач, но ако той се беше играл по-рано, трибуните можеше да бъдат пълни“, заяви Алкарас преди турнира „Лейвър Къп“ в Лондон.

Испанецът предложи програмата да бъде организирана така, че срещите да завършват най-късно около 23:00 часа.

„Бих искал да променя малко графика, така че всичко да приключва най-късно в 23:00 часа или в друг по-подходящ час“, добави той.

Проблемът не се ограничи само до мача на Алкарас и Шелтън. През първата седмица на US Open три срещи приключиха след 2:00 часа сутринта, а други две продължиха дълго след полунощ.

Винъс Уилямс участва в двубоя с най-късен начален час - 00:13.

Организаторите на Откритото първенство на САЩ вече обсъждат промени в програмата за следващите издания. Останалите три турнира от Големия шлем през последните години предприеха мерки за по-ранно приключване на мачовете.