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Ниското ниво на Дунав намали мощността на пети блок на АЕЦ "Козлодуй"

Ниското ниво на Дунав намали мощността на пети блок на АЕЦ "Козлодуй"
Снимка: БТА

Водата в реката започва бавно да се покачва, но нивото остава под обичайните стойности

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" продължава да работи с намалена мощност заради ниското ниво на река Дунав.

През последните дни водният стълб в реката постепенно се повишава, но нивото все още остава с отрицателни стойности.

Според данните на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав най-близо до обичайното си ниво реката е при Лом, където стойността е минус 9 сантиметра.

При Русе нивото е с 109 сантиметра под островната кота нула.

Най-същественото повишение през последните 24 часа е отчетено при Ново село, където водата се е покачила с 4 сантиметра.

Въпреки регистрираното покачване на нивото, Дунав остава недостатъчно пълноводен и пети блок на АЕЦ "Козлодуй" продължава работа с ограничена мощност.

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