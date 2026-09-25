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Николай Денков поиска изясняване позицията на България за декларацията на ООН за Украйна

Николай Денков поиска изясняване позицията на България за декларацията на ООН за Украйна
Снимка: БТА

Денков се оправда с Главчев за лиценза на частното училище "Космос", издадено от него като министър през 2022 г.

"Виждаме пореден случай на външна политика от типа „тука има, тука няма“. Така, както имахме министър-председател и външен министър, които от Киев и от Париж казваха противоположни неща, сега виждаме ръководител на делегацията – президент – да говори точно обратното на това, което Външо министерство е подало като решение на правителството на България за подкрепа на Украйна срещу войната, която започна Русия". Това заяви депутатът от „Продължаваме Промяната“ Николай Денков пред журналисти в кулоарите на парламента.

Коментарът му идва по повод на разнопосочните информации, че България е подписала декларацията на ООН за пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна и стартиране на мирни преговори. В същото време президентът Илията Йотова заяви, че страната ни не е присъствала на точно тази среща на Съвета за сигурност на  ООН и че такъв документ не се подписва. Нейното отсъствие е след като станало ясно, че не са приети редакции в документа..

Това не може да продължава повече така. Няма държава, която да се държи по този начин с институциите си. Няма как други да ни уважават, ако ние не уважаваме себе си. С този разнобой България показва, че не уважава себе си и това доверие, което градихме години наред, с десетилетия, се загуби за няколко месеца. Това е срам, който се надявам да се прекрати веднъж и завинаги“, апелира Николай Денков.

Николай Денков разясни и за лиценза на основно училище „Космос“, припомняйки, че той е бил издаден по времето на премиера Димитър Главчев, назначен от Румен Радев като президент.

Престанете да намесването моето име, защото нямам никакво отношение към тези нарушения. Ако искате да преследвате някого, преследвайте тези, които са били министри и премиери по време на извършването на нарушенията“, призова той.

Пред медиите в парламента председателят на ПГ на „Продължаваме Промяната“ направи коментар и по друга тема от дневния ред на Народното събрание. Денков посочи, че преди седмица е било взето „едно от най-важните решения“ на законодателния орган, а именно да се позволи износът на дизел от България, като основно лице в обсъжданията беше Слави Василев от „Прогресивна България“.

Аз не чух г-н Слави Василев да декларира, че има частен интерес с фирма, която той е създал и я прехвърлил на баща си. Той попада в полето на Закона за противодействие на корупцията и моят призив е да се заинтересувате какво и как се е случило“, призова Денков медиите, без да влиза в конкретика за фирмата на народния представител от управляващото мнозинство

Той призова Слави Василев да обясни защо не е декларирал това обстоятелство за въпросната фирма.

„Това е решение, което ще допринесе за увеличаване на цената на дизела и другите горива в България“, предупреди Николай Денков.

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