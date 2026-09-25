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Финансовият министър: Поскъпването не е заради еврото

Финансовият министър: Поскъпването не е заради еврото
Снимка: БТА

Инфлацията съвпадна с влизането ни в еврозоната, каза Гълъб Донев

„Ръстът на цените не е заради еврото, високата инфлация съвпадна с приемането ни в еврозоната.“. Това заяви вицепремиерът и министърът на финансите Гълъб Донев на конференция под надслов „Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в ЕМС“, организирана от Министерството на финансите и Европейският механизъм за стабилност (ЕМС).

По думите му в този период започна кризата в Ормузкия проток и всичко това е дало своето отражение.

„България е отворена икономика и разчита на внос. Всички тези шокове и вариации оказват влияние върху всички стоки и услуги“, заяви Донев.

„Въпреки някои желания ръстът на инфлацията да бъде преписан на еврото, то не може обективно да бъде потвърдено. Цените започнаха да нарастват още през лятото на предходната година. Това беше свързано с ръста на цените на електрическата енергия и горивата“, коментира финансовият министър.

Той изтъкна и че страната ни е изправени и пред проблема с нарушените доставки в Черноморския регион.

„Приключи добиването на реколтата с пшеница, рекордни добиви, но заради ситуацията в Черноморския регион този добив не може да бъде изнесен. Не може и до други страни заради ниските нива на река Дунав. Това също води до инфлация. Ние сме на трето място по ръст на инфлацията в еврозоната“, обясни Гълъб Донев.

Той посочи, че правителството подпомага уязвими групи от обществото заради ръста на горивата. Предприемат редица мерки, които да задържат ръста на цените, подкрепяйки производителите по веригата.

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