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Зеленски: Тръмп е взел "окончателно решение" за производство на ракети "Пейтриът" в Украйна

Зеленски: Тръмп е взел "окончателно решение" за производство на ракети "Пейтриът" в Украйна
Снимка: AP/БТА

Украинският президент заяви, че Киев ще получи лиценз за производството на ракети за американските системи за противовъздушна отбрана, от които страната се нуждае за защита от руските балистични удари

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че американският му колега Доналд Тръмп е взел "окончателно решение" да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

По думите на Зеленски Киев се нуждае от ракетите, за да противодейства на руските удари с балистични ракети. 

Зеленски съобщи за решението след срещата си с Тръмп в Ню Йорк тази седмица, като посочи, че американският президент лично му е потвърдил намерението.

"По време на последната ни среща президентът Тръмп ми потвърди, че да, той е взел окончателно решение: Украйна ще получи лиценз за производството на ракети "Пейтриът", заяви Зеленски по време на разговор с журналисти.

Според украинския президент лицензът ще позволи на страната да произвежда на своя територия ракети за американските системи за противовъздушна отбрана.

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