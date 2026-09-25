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Облачно и дъждовно на много места в страната утре

Облачно и дъждовно на много места в страната утре
pixabay

Валежи ще има главно в Източна и Южна България, а по Черноморието ще духа умерен до силен вятър

През нощта облачността ще се задържи, като валежи се очакват главно в югозападните райони. Утре дъжд ще има на много места в Източна и Южна България.

Вятърът през нощта в повечето райони ще отслабне и ще стихне. През утрешния ден ще духа до умерен север-североизточен вятър, който в крайните източни райони временно ще се усилва.

Температурите през нощта ще се понижат до 7°-12°, а в София минималната температура ще е около . Дневните стойности ще достигнат между 17° и 22°, а в столицата - около 17°.

Облачно ще остане времето и в планинските райони, като облачността ще обхване и високите части на масивите. Валежи от дъжд ще има предимно в планините в източната половина на страната. Над 2000 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг.

Вятърът ще бъде от изток-североизток, умерен и временно силен. Около 12° ще достигнат температурите на 1200 метра, докато на 2000 метра максималната температура ще бъде около .

По българското Черноморие облачността ще се задържи през целия ден, като на отделни места ще превалява дъжд. Вятърът ще бъде север-североизточен, умерен, с временни усилвания.

Максималните температури по крайбрежието ще са между 21° и 23°. Морската вода е с температура 21°-23°, а вълнението ще бъде 3-4 бала.

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