Патриарх Даниил ще посети Йерусалимската патриаршия и Кралство Йордания

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще посети Йерусалимската патриаршия в периода от 25 до 30 септември 2026 г. Посещението е по покана на Йерусалимския патриарх Теофил Трети и е в изпълнение на решение на Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП), съобщиха от пресслужбата на БПЦ-БП.

В българската делегация са включени Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Мелнишкият епископ Герасим - главен секретар на Светия синод, протодякон д-р Деян Коруноски, д-р Александър Смочевски - патриаршески съветник и преводач, както и други лица.

В рамките на визитата са планирани официални срещи и разговори, поклонение пред християнските светини, както и съвместно отслужване на света Божествена литургия от двамата предстоятели на 27 септември.

След края на посещението в Йерусалим българската делегация ще продължи програмата си в Кралство Йордания, където са предвидени срещи и поклоннически посещения. В рамките на визитата се очаква и разговор между българския патриарх Даниил и краля на Йордания Абдула Втори.

От БПЦ-БП посочват, че посещението продължава традицията на братските отношения и духовните връзки, изграждани през вековете между Българската православна църква и Йерусалимската патриаршия. То е възможност да бъде изразено единството в православната вяра и съпричастността към християнските общности в Светите земи, както и да бъде отправена обща молитва за мир в Близкия изток.