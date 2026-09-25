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Румен Радев: Време е България да се възползва от членството си в еврозоната

Румен Радев: Време е България да се възползва от членството си в еврозоната
Снимка: БТА

България вече предлага стратегически решения за развитието на ЕС, каза той

Време е страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което е платила висока цена и продължава да я плаща. Привличането на инвестиции е стратегическа цел на България, заяви премиерът Румен Радев по време на откритие на конференцията „Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в ЕМС“. Тя е организирана от Министерството на финансите и Европейския механизъм за стабилност (ЕМС).

Страната ни иска да привлича инвестиции и да стимулира експорта. Целта на правителството е България да заеме важно място за стабилността и бъдещето на Европейския съюз. Това заяви премиерът Румен Радев 

Министър-председателят подчерта, че България вече предлага стратегически решения за развитието на ЕС.

Възможността да се усетим членове на еврозоната, е свързана с целта на кабинета да трансформира икономическия модел на страната от потребление и преразпределение в модел с висок икономически растеж, основан на привличането на инвестиции с висока добавена стойност.

Румен Радев допълни, че за стабилността на ЕС и ЕМС е от съществено значение всяка държава членка да осъзнава своите предимства и да ги развива не само в полза на собствените си интереси, но и в полза на общите. 

Премиерът обяви, че членството на страната в ЕМС освен ползи е и отговорност за страната и на всяка държава членка в механизма - да полагат усилия за стабилни и устойчиви финанси. Той увери, че водено от тези разбирания, правителството полага усилия за преодоляване на дефицита и връщане към устойчивост на финансовата система. 

България, според него, може да се възползва от членството си в еврозоната и в ЕМС още и като осигури предвидимост на данъчната си система и на регулациите, чрез укрепване върховенството на правото и усъвършенстването на нормативната рамка. 

Румен Радев заяви още, че за стабилността на ЕС и на ЕМС от голямо значение е всяка държава членка да осъзнава своите силни страни, развивайки ги не само в полза на своите интереси, но и на общностните такива. 

Като силни страни на България той изтъкна геостратегическото местоположение на страната, с оглед свързаността на Европа с Азия и Близкия изток; развитието й като енергиен хъб за региона на Югоизточна Европа, акцентирайки върху наличието на рафинерия като стратегически национален и европейски актив; активната външна политика на България както на европейската сцена, така и извън ЕС и поддържането на добросъседски отношения. Като силна страна премиерът добави приноса за стабилността и сигурността, включително чрез поддържането на сигурни външни граници. 

Наред с това премиерът изтъкна, че България не унищожи през годините своята добивна, преработваща и тежка промишленост, а инвестира в тяхната устойчивост, което, по думите му, днес е много важно за ЕС, предвид ситуацията, в която се намира общността. 

Министър-председателят наблегна и върху създадена силна, по думите му, екосистема в областта на информационните технологии, развитите кадри и инвестициите в устойчива енергийна мрежа и система. 

Сега, когато идва времето за изграждане на индустрията на бъдещето и на новите технологии, България е готова“, категоричен беше той. 

Специален гост на конференцията е управляващият директор на ЕМС Пиер Граменя, с когото предстои дискусия на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. 

Конференцията се организира по повод присъединяването на България към ЕМС в края на този юни, превръщайки се в 21-вия член на механизма за стабилност. 

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