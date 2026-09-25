Изгубена лична карта превърна българин в съдружник в румънски холдинг и длъжник за 1,28 млн. евро

Запорирани банкови сметки и автомобил, както и задължения за близо 1,3 милиона евро - това е положението, в което се оказва 31-годишният Делян Жечев, предава NOVA. По официални документи той фигурира като съдружник и управител на румънски холдинг, натрупал милиони евро дългове.

Жечев обаче заявява, че никога не е посещавал Румъния, не е чувал за въпросната компания и не е давал пълномощно на човек, който да го представлява. Случаят повдига въпроси как неговите лични данни, както и тези на още една българка, са попаднали в румънски дружества със значителни задължения и как изгубена преди години лична карта е довела до запори и съдебно решение срещу него.

Историята на двамата българи, които твърдят, че са станали жертви на злоупотреба с личните им данни, е част от рубриката „По следите“ на Вероника Димитрова.

„Отидох да си взема закуска. Платих с карта, но плащането беше отказано“, споделя Жечев за момента, в който разбира, че сметките му са запорирани. След като се свързал с обслужването на банката, оттам първоначално му обяснили, че причината е наложен запор заради големи задължения в Румъния.

„Пишеше, че дължа, грубо казано, 1 280 000 евро. Така разбрах, че съм въвлечен в нещо доста голямо“, казва още Жечев.

„Научих шокиращата новина, че съм съдружник в някакъв холдинг и притежавам 25% дял. Дори и в момента гледам документите и не мога да разбера въобще за какво става въпрос“, споделя тя.

В края на юли двамата софиянци разбират, че според официалните документи в продължение на години са били свързани с румънски холдинг със седалище в Тимишоара. Компанията е натрупала задължения за милиони, като Делян Жечев е осъден да плати близо 1 280 000 евро, а другата българка фигурира като съдлъжник. И двамата твърдят, че никога не са чували за фирмата, не са предоставяли личните си данни за тази цел и не са упълномощавали други лица да ги представляват.

„Абсолютен трилър. През 2015 г. на мое име е сложено предприятие, тип холдинг, което има задължения. И са ме направили като управител“, твърди Жечев. По това време той бил студент. „Точно завършвах първата си година в университет в Англия. Завършил съм в Университета на Гринуич, в Лондон. След справка с НАП разбрах, че имам запор на сметката, в която са спестяванията ми. Наложен е запор и на личния ми автомобил, което е цялото ми имущество“, посочва той.

По думите на другата потърпевша тя никога не е чувала името на въпросния холдинг и не е участвала в нито една фирма. Единственото ѝ посещение в Румъния е било преди години, когато е била на еднодневна екскурзия в Букурещ. Делян Жечев от своя страна е категоричен, че „кракът му не е стъпвал в Румъния“ и дори транзитно не е преминавал през северната ни съседка.

Въпреки че двамата заявяват, че не познават холдинга и не са давали пълномощно на никого да ги представлява, имената им са използвани при вписването им в дружеството. При проверка се установява още, че те фигурират като съдружници и управители и в други румънски фирми.

„За съжаление, това са моите лични данни. Въобще не знам по какъв начин е взета тази информация. Направо съм в шок. Как е възможно да се откраднат личните ми данни и да се създаде холдинг? Направо не знам какво да кажа“, каза потърпевшата.

„Все още не знам в колко още други фирми участвам. Направили са запитване и се чака отговор“, заяви Делян.

Случаят с Делян Жечев започва през лятото на 2013 г., когато той забравя портфейла си в такси в столичния квартал „Люлин“. „Излязох от колата, затворих вратата, проверих си джобовете, както правя винаги, и осъзнах, че портфейлът ми не е у мен. Тръгнах след таксито, тичах, но не успях да го настигна. На другия ден се свързах с шофьора. Той каза, че преровил колата, но нищо не е намерил“, споделя той.

В портфейла се намирала и личната му карта. Още на следващия ден той подава сигнал в полицията, а от 8 август 2013 г. документът е обявен за невалиден. Това е потвърдено и от МВР в отговор на запитване на NOVA. „След като си изгубих личната карта, баща ми каза, че е хубаво да проверим в Търговския регистър дали не е сложено нещо на мое име. Проверявахме една-две седмици и нямаше нищо“, разказва мъжът.

Документите показват, че през 2015 г., две години след обявяването на личната карта за невалидна, Делян е вписан като притежател на 75% от дружествените дялове на румънския холдинг „Грийн Холдинг Ей Ес Пи“. Останалите 25% са записани на другата българка. Тя живее със семейството си в Лондон от четири години, където със съпруга си работят в пералня.

„Холдингът се състои от седем подфирми с различни дейности - ресторанти, автомивки. Видях, че цитираната лична карта е тази, която обявих за изгубена през 2013 г.“, отбелязва Жечев.

Другата потърпевша посочва възможна версия за това откъде биха могли да бъдат получени личните ѝ данни. „Единственото, за което се сещам, е, че във времето ми се е налагало да тегля бързи кредити, които впоследствие не съм успявала да обслужвам. Най-вероятно по някакъв начин оттам са изтекли данни. Но дали е така - не знам“.

„Документът ми за самоличност е обявен за невалиден само в България“, каза Делян в отговор на въпрос как личната му карта е могла да бъде използвана в Румъния.

От МВР посочват различна информация. Сигналът за невалидната лична карта на Делян е разпространен автоматично в Шенгенската информационна система още на 8 август 2013 г. Данните са били достъпни за всички държави членки на Шенген, включително Румъния, в продължение на близо 12 години - до 12 юни 2025 г. От вътрешното министерство уточняват, че за целия този период не са получавали запитване от румънските власти нито за документа, нито за Делян.

„Явно две години по-късно, по някакви престъпни канали, тя попада в ръцете на тези румънци и те успяват да сътворят схемата, в която съм въвлечен“, казва той.

По думите му ситуацията го кара да подозира всекиго, включително шофьора на таксито, в което е изгубил портфейла си.

Съдебно решение, постановено шест години след вписването му в румънския холдинг, поставя Делян пред нови последствия. През 2021 г. Окръжният съд в Тимишоара постановява той да отговаря с личното си имущество за задълженията на дружеството, възлизащи на близо 1 милион и 280 хиляди евро. Румънските данъчни власти се обръщат за съдействие към Националната агенция за приходите, след което са наложени запори върху банковата сметка и автомобила на Делян.

„Разбирам, че съм главно задължено лице и съм осъден за връщане на тази сума. Въпросното дружество от 2015 г. до 2019 г. натрупва огромни задължения в размер на около 1 280 000 евро. В постановлението от НАП пише, че това са задължения за данъци. В съдебното решение има описани стотици тегления от банки, банкомати, гишета, от различни хора. Сумите са доста големи - милиони леи и хиляди евро“, споделя Делян.

Делян твърди, че въпреки съдебното решение, с което е осъден да плати задължението, не е бил уведомен за делото и не е получил възможност да се защити. Същото заявява и другата българка, която според документите фигурира като негов съдружник и съдлъжник.

„Абсолютно никаква информация не съм получавал - нито писма, нито известия, нито имейли. Нищичко! Има изпращани писма, но те са били върнати обратно към румънската държава поради непълен адрес. Също така името ми на тях е объркано. Аз се казвам Делян, а там пише Деян“, посочва той.

„Никога не съм получавала никакви призовки. Дори не знам как се нарича това, че фигурирам някъде и за нещо да ме викат“, споделя другата потърпевща.

Остава неясно и по какъв начин са били подписвани документите от името на Делян.

„Може би някой друг се е представял за мен. Всички документи са заверявани при нотариус“, отбелязва той.

Румънският адвокат на Делян - Богдан Арсулеску, е установил пред NOVA, че в материалите по делото няма пълномощно, издадено от неговия клиент. През 2021 г. съдът е постановил решението си в отсъствието на Делян, без той да бъде представляван от адвокат. Защитата му настоява делото да бъде възобновено и решението да бъде отменено, а за предполагаемата злоупотреба с неговата самоличност вече е подаден сигнал за наказателно разследване.

Междувременно Делян е сезирал Софийската градска прокуратура и Европейската прокуратура, за да установи кой е действал от негово име и как се е оказал длъжник за милиони.

„С разпореждане на наблюдаващия прокурор на ГДНП е възложена проверка по тази преписка. В рамките на проверката по Закона за съдебната власт трябва да бъдат проверени данните, които е изложило лицето. В това число - кога е загубена личната карта, при какви обстоятелства, кога е заявено. Има двумесечен срок за изпълнение на указанията на наблюдаващия прокурор, ще бъде преценено извършено ли е престъпление, каква е неговата правна квалификация, има ли достатъчно данни за такова и коя е компетентната прокуратура“, посочи говорителят на СГП Николай Николаев.

Българските разследващи ще поискат съдействие от румънските власти, за да изяснят кой е действал от името на Делян и какви документи са били използвани при вписването му в холдинга.

„Указано е да се изиска съдействие от румънските компетентни власти посредством Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР, като да се установи какви документи на лицето са използвани, кога, къде, съответно какви договори са сключвани, в какви дружества има участия. Разчитаме на румънските власти, за да може да изясним случая“, каза Николаев.

От Националната агенция за приходите отговориха на запитване на NOVA, че запорите са наложени по искане на румънските власти, след като е установено пълно съответствие на предоставените лични данни, включително ЕГН-то на Делян. От НАП обаче посочват, че не са разполагали с информация за обявяването на личната му карта за невалидна още през 2013 г. Агенцията е уведомила румънската страна за подадената от него жалба, но не е получила обратен отговор, поради което принудителното изпълнение не е спряно.

Самият Делян посочва, че разполага с документи, които според него могат да потвърдят кога личната му карта е обявена за невалидна.

„Имам удостоверения, които показват кога точно съм обявил моята лична карта за невалидна. Може да се изкарат регистри, че кракът ми не е стъпвал в Румъния, нито че съм минавал през Румъния. Защото през 2015 г. все още нямаше и Шенген. Също така може да се изкара графологична експертиза на подписа ми, ако трябва“, казва Делян.

Другата българка, която по документи фигурира като съдружничка на Делян, също прави опити да установи дали има задължения и в колко дружества е вписана като управител. „Нямам никаква представа оттук нататък какво трябва да направя, как да процедирам. Едва ли ли не - как да си изчистя моите данни от даденото дружество, холдинг ли е. Не съм наясно какви последствия може да има. Не знам какво да кажа“, казва тя.

От румънската прокуратура са отказали да предоставят информация по случая, като са се позовали на обстоятелството, че разследванията не са публични