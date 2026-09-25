„София Документал“ започна седмото си издание под мотото „Отваряй си очите на 7“

Седмото издание на международния фестивал за художествено документално кино „София Документал“ започна под мотото „Отваряй си очите на 7“, предава bTV.

Филмът „Да спасиш планина“, носител на голямата награда на американския фестивал „Сънданс“, даде начало на тазгодишната фестивална програма.

За първи път в рамките на „София Документал“ ще бъдат връчени отличия в две нови категории - за най-добър международен филм за човешки права и за най-добър български документален филм.

До 4 октомври фестивалът ще представя филми на различни локации в София.

„Тазгодишното издание на „София ДокуМентал“ представя най-доброто от документалното кино през изминалата година. Зрителите могат да получат нови емоции, ново знание за това, което се случва по света и у нас. От войните и тревожността наоколо до изкуствения интелект, романтичните срещи в интернет, музика и, разбира се, много, много емоции със самите автори“, заяви Мартичка Божилова, фестивален директор.