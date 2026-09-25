Роналдо след победния старт: Първата крачка е направена

Кристиано Роналдо отправи кратко послание след победата на Португалия с 1:0 над Уелс в първия кръг на Лигата на нациите.

„Първата крачка е направена. Напред, Португалия!“, написа капитанът на националния отбор в социалните мрежи.

Двубоят отбеляза официалния дебют на Жорже Жезус начело на „мореплавателите“. Единственото попадение в Лисабон отбеляза Жоао Феликс през първото полувреме.

Роналдо започна като титуляр и имаше възможност да се разпише след почивката, но изпрати топката над вратата. По-късно нападателят преодоля стража на Уелс, но попадението му беше отменено заради засада.

Около 25 минути преди края Роналдо беше заменен от Гонсало Рамош. След срещата Жезус обясни, че решението му е било продиктувано от нуждата от повече свежест и активна преса.

„Това диктуваше мачът. Имах нужда от свеж играч, който да пресира. Може би Гонсало няма техническите качества на Кристиано, но знаех, че ще ни бъде полезен в защита. Това и направи. Доволен съм от отбора“, заяви селекционерът.