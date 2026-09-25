Иран постави условия за отварянето на Ормузкия проток, търговският трафик през него спада

Иран е предал на САЩ чрез посредник условията си за евентуално отваряне на Ормузкия проток, съобщиха "Ню Йорк Таймс" и Си Ен Ен, цитирани от ДПА. Представител на Белия дом е потвърдил пред Си Ен Ен, че между страните се водят "позитивни и конструктивни разговори чрез посредниците".

Иранските държавни медии съобщават, че външният министър Абас Арагчи е изложил условията на Техеран. Сред тях са незабавно прекратяване на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на военните действия по всички фронтове.

Представители на САЩ и Иран са провели разговори във вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН. Това са първите подобни преговори между двете страни от месеци.

Ормузкият проток остава един от основните спорни въпроси между Вашингтон и Техеран заради ключовото му значение за световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Междувременно трафикът на търговски кораби през протока продължава да намалява. По предварителни данни за корабоплаването, цитирани от Ройтерс, в четвъртък са регистрирани девет преминавания спрямо 14 ден по-рано. Осем кораба са напуснали Персийския залив, а един е влязъл в него. Средният брой преминавания за последните десет дни е 18.

Данните не включват евентуални плавателни съдове, които преминават с изключени транспондери. Преди началото на войната на 28 февруари през Ормузкия проток обичайно са преминавали около 125 големи търговски кораба дневно. Маршрутът е обслужвал приблизително една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ.

През Баб ел Мандеб в четвъртък са регистрирани 26 преминавания, което е почти без промяна спрямо предходния ден, показват данни на аналитичната компания "Кплер" (Kpler).

Ограниченията в доставките увеличават натоварването върху операциите по прехвърляне на петрол от кораб на кораб в Оманския залив. Според търговски източници и анализатори, цитирани от Ройтерс, тези операции вече достигат пределите на наличния капацитет, след като Саудитска Арабия е пренасочила част от износа си от Червено море.

След атаката срещу нефтопровода "Изток-Запад" на 13 септември, която прекъсна износа от пристанище Янбу, "Сауди Арамко" (Saudi Aramco) е продала над 60 млн. барела петрол за претоварване между кораби край Сохар, Оман, през септември и октомври.

По данни на "Кплер" саудитският износ на суров петрол през Ормузкия проток се очаква да достигне 3,6 млн. барела дневно през септември спрямо около 900 000 барела дневно през август. Ръстът на износа засилва търсенето на супертанкери и води до по-високи транспортни разходи.

Дневната ставка за наемане на много голям танкер за превоз на суров петрол по маршрута от Близкия изток до Китай е достигнала рекордните 1,27 млн. долара в понеделник, сочат данни на Ел Ес И Джи (LSEG).

Според аналитичната компания "Вортекса" (Vortexa) една операция по прехвърляне на товар между кораби вече продължава близо десет дни, спрямо пет до седем дни по-рано.

Забавянията принуждават купувачите да търсят алтернативни места за претоварване край Индия и Малайзия или да насочват товарите директно към рафинериите.