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Австрия пречупи Израел в края след любопитен червен картон на Кабаков

Австрия пречупи Израел в края след любопитен червен картон на Кабаков
АП/БТА

Домакините отбелязаха два гола в добавеното време и започнаха Лигата на нациите с победа с 3:1

Австрия победи Израел с 3:1 в Линц в двубой от първия кръг на група 3 в Лига „В“ на Лигата на нациите.

Домакините започнаха по-активно, но трябваше да чакат до края на първото полувреме, за да открият резултата. Романо Шмид беше точен от дузпа и даде преднина на Австрия.

Десет минути след почивката Израел изравни чрез Сайед Абу Фарки. Само три минути по-рано нападателят беше получил жълт картон.

При празнуването на попадението 20-годишният футболист на Колорадо Рапидс извади едно от ъгловите флагчета и го използва като щека за снукър. Главният съдия Георги Кабаков показа втори жълт картон и остави Израел с десет души.

Гостите се защитаваха повече от половин час, но не издържаха до края. В 90-ата минута Филип Мвене върна преднината на Австрия.

В добавеното време Саша Калайджич отбеляза трети гол и оформи крайното 3:1.

В другия мач от групата Косово победи Република Ирландия с 1:0 в Прищина. Единственото попадение реализира Ведат Муричи в 83-тата минута.

В Лига „D“ Литва спечели гостуването си на Лихтенщайн с 2:0. Лукас Микелбринк и Артур Долзников се разписаха през второто полувреме.

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