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Депутатите ще обсъдят и промени в Кодекса на труда

Депутатите ще обсъдят и промени в Кодекса на труда
Снимка: БТА

Промените са за определяне механизма на минималната работна заплата

Депутатите включиха второ четене на промените в Кодекса на труда, внесени от Министерския съвет, като допълнителна точка в днешния дневен ред. Предложението съобщи председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

С измененията в Кодекса на труда се регламентира новият механизъм за определяне на минималната работна заплата.

Като втора точка парламентът включи първо четене на промени в Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от "Прогресивна България".

В редовния петъчен парламентарен контрол е предвидено да участват министрите Иван Шишков, Георги Пеев, Росица Карамфилова, Иван Демерджиев и Георги Вълчев

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