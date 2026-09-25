Петима министри ще отговарят на въпроси в парламента

В редовния петъчен парламентарен контрол е предвидено да участват министрите Иван Шишков, Георги Пеев, Росица Карамфилова, Иван Демерджиев и Георги Вълчев.

Ремонтите на пътищата, бъдещето на винетките, работата на тол системата, безопасността на летище София и данни за нарушения в НАТФИЗ са сред темите на днешния парламентарен контрол. На въпросите на депутатите ще отговарят петима министри – на регионалното развитие, транспорта, околната среда и водите, вътрешните работи и образованието.

Регионалният министър ще бъде питан за ключови пътни ремонти и бъдещето на винетките, а транспортният – за шума от самолетите и безопасността на столичното летище. Депутатите ще обсъдят и данните за нарушения, установени при одит в НАТФИЗ.

Депутатите ще започнат работа с първото четене на промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, внесени от Министерски съвет. Това предвижда приетата програма за заседанието на Народното събрание.

Определени са контролни правомощия на министъра на здравеопазването във връзка с прилагането на Регламент (ЕC) № 98/2013 и по-конкретно чрез контрол върху изпълнението на задълженията на икономическите оператори да етикетират прекурсорите на взривни вещества с текста „Закупуването, притежаването или използването на прекурсори на взривни вещества под ограничение от масовия потребител е забранено“.

Министърът на вътрешните работи е определен като национално звено за контакт по смисъла на регламента, на което да бъдат докладвани подозрителни транзакции, липси и кражби. Основната цел на Регламент (ЕС) 2019/1148 е осигуряване на обществената сигурност и борба с тероризма чрез ограничаване на възможността за незаконно производство на експлозиви. Той допълнително укрепва системата, за да предотврати незаконното производство на взривни вещества в отговор на увеличаващата се заплаха, която тероризмът и други сериозни престъпни дейности поставят пред обществената сигурност.