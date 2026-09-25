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Делото за замърсяването на Варненското езеро влиза в съда

Делото за замърсяването на Варненското езеро влиза в съда
БТА

Обвиняем е бившият кмет на Варна Иван Портних

Делото за замърсяването на Варненското езеро влиза в съда.

Днес е разпоредителното заседание по обвинението срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. В основата е аварията на тръбопровода, отвеждащ отпадъчни води от „Аспарухово“ и „Галата“.

Повредата е установена през 2019 година, а от тръбата в езерото започват да попадат отпадъчни води.

Според прокуратурата проблемът е бил неглижиран и това е довело до сериозно органично замърсяване.

Обвинението твърди, че качеството на водите се е променило значително, а те са станали опасни за хора, животни и растения. Прокуратурата определя случая като особено тежък.

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