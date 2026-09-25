Силна експлозия разтърси центъра на Атина, срути се част от стара сграда

Силна експлозия разтърси центъра на Атина тази сутрин малко след 7:30 часа. Взривът е станал в туристическия квартал "Плака", в непосредствена близост до колоните на Олимпийския храм на Зевс.

В резултат на експлозията част от стара сграда се е срутила. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и полицията, като районът е отцепен.

Спасителните екипи проверяват сградата и падналите отломки за хора, които може да са останали под тях. Паралелно с това се оценява и потенциалната опасност за съседните постройки.

По първоначални данни един човек е леко пострадал, докато според медийни информации се проверява и сигнал за възможно блокирани хора в сградата.

Причината за взрива все още не е установена. Сред разглежданите версии е евентуално изтичане на газ, но към момента властите не са потвърдили окончателно какво е предизвикало експлозията.

Разследването продължава, като службите проверяват както самата сграда, така и района около нея.