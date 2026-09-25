Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Силна експлозия разтърси центъра на Атина, срути се част от стара сграда

Силна експлозия разтърси центъра на Атина, срути се част от стара сграда
Снимка: Pixabay

Взривът е станал в туристическия квартал "Плака", срещу колоните на Олимпийския храм на Зевс, има данни за един леко пострадал

Силна експлозия разтърси центъра на Атина тази сутрин малко след 7:30 часа. Взривът е станал в туристическия квартал "Плака", в непосредствена близост до колоните на Олимпийския храм на Зевс.

В резултат на експлозията част от стара сграда се е срутила. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и полицията, като районът е отцепен.

Спасителните екипи проверяват сградата и падналите отломки за хора, които може да са останали под тях. Паралелно с това се оценява и потенциалната опасност за съседните постройки.

По първоначални данни един човек е леко пострадал, докато според медийни информации се проверява и сигнал за възможно блокирани хора в сградата.

Причината за взрива все още не е установена. Сред разглежданите версии е евентуално изтичане на газ, но към момента властите не са потвърдили окончателно какво е предизвикало експлозията.

Разследването продължава, като службите проверяват както самата сграда, така и района около нея.

Още по темата

Трагедия в Атина: Трима загинаха, двама са тежко ранени при катастрофа

Трагедия в Атина: Трима загинаха, двама са тежко ранени при катастрофа

Гърция инвестира 80 млн. евро в биотехнологичен парк край Атина

Гърция инвестира 80 млн. евро в биотехнологичен парк край Атина

Как Атина привлича туристи целогодишно?

Как Атина привлича туристи целогодишно?

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Ердоган: Турция не е враг на Гърция, а неин съсед и съюзник в НАТО

Ердоган: Турция не е враг на Гърция, а неин съсед и съюзник в НАТО

Гърция привлича обратно емигрантите си с кампания за работа в страната

Гърция привлича обратно емигрантите си с кампания за работа в страната

Вучич: НАТО бомбардира Сърбия заради хуманитарна катастрофа, която не се случи

Вучич: НАТО бомбардира Сърбия заради хуманитарна катастрофа, която не се случи

Вигенин в Скопие: Случаят с Ива Михайлова е сред темите на заседанието ЕС – Северна Македония

Вигенин в Скопие: Случаят с Ива Михайлова е сред темите на заседанието ЕС – Северна Македония

Частна оръжейна компания от Скопие плаща на американски лобисти за позиционирането на Мицкоски

Частна оръжейна компания от Скопие плаща на американски лобисти за позиционирането на Мицкоски

Водещи

Депутатите не приеха искането за изслушване на Велислава Петрова за Украйна

Депутатите не приеха искането за изслушване на Велислава Петрова за Украйна

Гълъб Донев: Предвиждаме 3% дефицит в Бюджет 2027

Гълъб Донев: Предвиждаме 3% дефицит в Бюджет 2027

  • Преди 2 минути
Митничари задържаха 17 000 литра гориво без акцизни документи

Митничари задържаха 17 000 литра гориво без акцизни документи

  • Преди 4 минути
Велислава Петрова: Евроинтеграцията на РС Македония трябва да е по правилата

Велислава Петрова: Евроинтеграцията на РС Македония трябва да е по правилата

ДБ подготвя искане за противоконституционност на закона за земеделските производители

ДБ подготвя искане за противоконституционност на закона за земеделските производители

  • Преди 18 минути
Алкарас поиска край на среднощните мачове

Алкарас поиска край на среднощните мачове

  • Преди 33 минути
Патриарх Даниил ще посети Йерусалимската патриаршия и Кралство Йордания

Патриарх Даниил ще посети Йерусалимската патриаршия и Кралство Йордания

  • Преди 47 минути
Ред Бул ще реши бъдещето на Никола Цолов след няколко месеца

Ред Бул ще реши бъдещето на Никола Цолов след няколко месеца

  • Преди 56 минути
Швеция и Финландия вдигнаха изтребители заради руски военни самолети

Швеция и Финландия вдигнаха изтребители заради руски военни самолети

  • Преди 57 минути
МФ предлага 30% скок на данъчната оценка на имотите

МФ предлага 30% скок на данъчната оценка на имотите

Изгубена лична карта превърна българин в съдружник в румънски холдинг и длъжник за 1,28 млн. евро

Изгубена лична карта превърна българин в съдружник в румънски холдинг и длъжник за 1,28 млн. евро

  • Преди 1 час
Макрон: Русия може да мобилизира още 300 000 души за войната в Украйна

Макрон: Русия може да мобилизира още 300 000 души за войната в Украйна

  • Преди 1 час
Роналдо след победния старт: Първата крачка е направена

Роналдо след победния старт: Първата крачка е направена

  • Преди 1 час
Владимир Иванов: Няма причина цените на храните да скачат шоково

Владимир Иванов: Няма причина цените на храните да скачат шоково

Румен Радев: Време е България да се възползва от членството си в еврозоната

Румен Радев: Време е България да се възползва от членството си в еврозоната