Ердоган: Турция не е враг на Гърция, а неин съсед и съюзник в НАТО

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви в Ню Йорк, че Турция и Гърция трябва да бъдат разглеждани като съседни и съюзнически държави, а не като противници. Ердоган е в Ню Йорк за седмицата на високо равнище в рамките на Общото събрание на ООН, съобщава "Прото тема".

В изказване в Дома на Турция в Ню Йорк турският президент засегна редица външнополитически теми, включително отношенията с Гърция.

"Турция не е враг на Гърция, а е неин съсед и неин съюзник в рамките на НАТО", отбеляза турският президент.

Ердоган подчерта, че двустранните отношения са чувствителни и не трябва да бъдат използвани във вътрешнополитическия дебат в Гърция.

"Отношенията между двете страни са прекалено чувствителни и важни, за да се използват за предизборен материал. Нямаме никакъв интерес да се месим във вътрешната политика на Гърция. В Гърция се провеждат избори, правителствата се сменят, опозицията се сменя. Това нас не ни засяга", допълни Ердоган.

Изказването идва на фона на ново напрежение в тона на двустранните отношения между Анкара и Атина. Гръцкото издание "Катимерини" определя думите на Ердоган като послание за деескалация.